Anteprima, moda e arte in dialogo

Anteprima prosegue il suo dialogo tra moda e arte con una nuova collaborazione tra la direttrice creativa Izumi Ogino e lo scultore giapponese Takahiro Iwasaki, originario di Hiroshima. La collezione spring/summer 2026 esplora il tema ‘Echi di transitorietà. Dalla fragilità, costruiamo. Dalla decadenza, creiamo’, trasformando la debolezza in forza e il disordine in bellezza. Ispirandosi all’estetica meditativa e miniaturista di Iwasaki, Ogino reinventa l’ordinario, con un focus sulla rigenerazione e sulla sostenibilità. Polvere, fili, capelli e memoria diventano elementi sacri e duraturi, tradotti in geometrie architettoniche ispirate a torri e templi.

La passerella si trasforma in un cantiere poetico, con uno stagno riflettente che simboleggia struttura e transitorietà. Tessuti leggeri e trasparenti creano giochi di luce e ombra, evocando le installazioni-specchio di Iwasaki. La palette di colori va dai blu, verdi, gialli e rosa vivaci alle sfumature pastello, fino all’arancio dei caschi scultorei, simbolo di ricostruzione. Le texture includono fili riciclati, filati metallici e tessuti traslucidi, con un forte impegno verso materiali rigenerati e tecniche artigianali zero waste. In collezione anche cappotti con trompe-l’œil, trench corti, bermuda unisex in cotone da trench e maglie mesh con stampe tratte dalle opere di Iwasaki.