Antonio Marras a Roma mostra la sua scrivania

L'evento speciale 'La scrivania di Antonio' nella boutique di via Condotti, con colori, pennelli, materiale da lavoro dell'artista e designer

A circa un anno di distanza dall’opening del primo store a Roma, Antonio Marras ha accolto il pubblico con un evento privato all’insegna dell’estro creativo, presso la boutique di via Condotti. In occasione dell'evento è stata ricreata all'interno dello store 'La scrivania di Antonio', un mondo creativo allestito con colori, pennelli, materiale da lavoro, con i quali il designer ed artista, nel corso della serata, ha realizzato disegni originali su capi e prodotti presenti nella boutique.

Lo store si caratterizza per essere pensato come uno spazio espositivo e un luogo di incontro conviviale, dove stare bene e sentirsi a proprio agio; una scelta alternativa rispetto al concetto tradizionale di boutique. Progettato pensando al concetto di 'casa', dall'ingresso al salotto ben arredato, troviamo un susseguirsi di stanze da conversazione dove l'imperativo è accogliere e intrattenere, dove l'arte e la creatività rappresentano il cuore pulsante del progetto.

Dopo gli eventi sensoriali di Firenze e Torino, in occasione del lancio della collezione fragranze, in cui gli ospiti sono stati trasportati in un viaggio tra i profumi e i sapori della Sardegna abbinati ai pregiati cioccolati del maestro cioccolatiere Guido Castagna, l’evento romano rende protagonista la creatività, l’ispirazione e l’estro artistico di Antonio Marras.