Antony Morato lancia capsule Rolling Stones

Quattro i capi disponibili nella collezione. Per l'occasione il brand lancia anche concorso in collaborazione con Spotify Italia, in palio abbonamento premium

Antony Morato conferma la sua passione per le icone pop del mondo della musica e sceglie di celebrare i Rolling Stones per la nuova spring-summer collection 2024. L’iconica e sfacciata 'tongue out' diventa protagonista di una capsule collection di quattro capi (due t-shirt, una felpa e una camicia) che si inseriscono all’interno della nuova collezione aggiungendo un tocco di irriverenza.

Reinterpretata secondo il gusto estetico del brand, che ne fa una versione stencil, la linguaccia viene esaltata attraverso una maxi-stampa sulle t-shirt e sulla felpa e con un pattern all-over sulla camicia. 'Rock your style!' è il claim associato al lancio della capsule che invita la community legata al brand a partecipare a un concorso che mette in palio proprio la musica. Infatti in collaborazione con Spotify Italia, il premio per i fortunati vincitori sarà un abbonamento premium alla piattaforma di streaming musicale.

L'attività commerciale ha come obiettivo anche quello di supportare la musica in ogni sua forma, così come per gli altri progetti che il brand sta coltivando, e di coinvolgere la propria community attraverso gli interessi che condivide.