Autentica504 apre pop up store a Napoli

Autentica504 debutta a Napoli con il primo pop up store. L’inaugurazione avrà luogo martedì 29 ottobre dalle 17 alle 20 presso la boutique Penalty Store, nel cuore del quartiere Chiaia, precisamente in Vicoletto S. Arpino 2. L'evento segna una tappa fondamentale nella crescita del brand, che sceglie di radicarsi nella città dove tutto ha avuto inizio: è qui che le borse vengono interamente realizzate a mano da artigiani napoletani nel laboratorio di proprietà a Casalnuovo di Napoli.

“Napoli non è solo la nostra casa, è la nostra ispirazione - dice Donata Ceccarelli, founder di Autentica504 -. Aprire il primo pop up store qui, nel vivace e rinomato quartiere di Chiaia, è un atto di amore e un omaggio alla città che ha visto nascere Autentica504. Vogliamo offrire alle donne cosmopolite un’esperienza di stile unica, nel cuore pulsante di questa terra". L’evento di inaugurazione sarà l’occasione per presentare Resort504, la nuova collezione di borse per la spring-summer 2025, realizzata con materiali di alta qualità e con una lavorazione interamente artigianale.