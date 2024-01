Billionaire introduce womenswear: "Lusso e qualità a 360 gradi"

Un viaggio a 360 gradi nell’universo maschile e per la prima volta anche in quello femminile, senza tradire i canoni estetici per cui la label di menswear è nota. Parte da qui Philipp Plein per tratteggiate la fall winter 2024/2025 di Billionaire. “È la prima volta che introduciamo outfit da donna in passerella - spiega all’Adnkronos lo stilista nel backstage della sfilata - si tratta di quattro look. Ci abbiamo riflettuto a lungo e abbiamo deciso che questo era il momento giusto per farlo”.

Nella collezione, presentata nella cornice dell’hotel Principe di Savoia, a Milano, nel primo giorno di sfilate dedicate all’uomo per il prossimo autunno inverno, tra look total denim e tuxedo sartoriali, lo stilista tedesco punta tutto sulla qualità. “Anche per la donna utilizziamo gli stessi materiali dell’uomo - sottolinea Plein - tutto è Made in Italy, realizzato da piccoli artigiani, che definirei atelier ed è incentrato su materiali eccellenti e sulla qualità. Vogliamo dimostrare che Billionaire è un marchio senza tempo, vogliamo rimanere timeless”.

Ventuno le uscite in passerella, che spaziano dal daywear ad abiti più formali per la sera. Dalle puffer jackets con inserti pitonati, a smoking ed elegantissimi cappotti lunghi, la palette va dal grigio all’ecru passando per tocchi di panna, tessuti damascati e denim. “Non siamo più solo menswear - assicura Plein - ma vogliamo mostrare un viaggio completo all’interno dell’universo Billionaire. Vogliamo mostrare tutti i volti del marchio e offrire una panoramica completa di quello che siamo oggi”. (di Federica Mochi)