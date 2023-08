Blazer donna elegante? Quest’autunno andrà di moda il PINK(O)!

in collaborazione con: la redazione di FiloBlu

New York. Londra. Milano. Parigi. Lo scorso febbraio il blazer da donna ha sfilato su tutte le più importanti passerelle della settimana della moda internazionale, esibendosi in tutta la sua contemporaneità, con nuovi tagli sartoriali e, soprattutto, nuovissimi colori.

Quali? Ora che l'Autunno è alle porte, è giunto il momento di esplorare le nuove tonalità di stagione, di scandagliarle fin nei minimi dettagli, di scoprire finalmente il blazer, oppure i blazer, che, da qui a pochi mesi, le donne di tutto il mondo indosseranno.

Lo faremo partendo proprio dalle proposte di sfilata, soprattutto quella di Milano, soprattutto quella di PINKO. Ma possiamo già dire con certezza che la palette cromatica della prossima stagione invita tutte a puntare sul rosa! Ecco i principali colori dei blazer da donna di quest’anno:

il blazer nero; il blazer bianco; quello arancio; il blazer bordeaux; il blazer acqua; l’immancabile blazer rosa.

I blazer PINKO della nuova collezione conquistano i cuori (e gli occhi) di tutti

Rappresentando l'epitome di raffinatezza e di stile sofisticato, il blazer donna si configura come uno dei capi d'abbigliamento più desiderati di sempre, quello che le donne scelgono per dare forma al proprio look.

La ragione è semplice. Il blazer è adatto a qualsiasi momento della giornata, prestandosi sia a creazioni raffinate sia ad outfit casual e informali. Non è un caso, infatti, che PINKO abbia puntato molto sui blazer nella propria Fall Winter 2023/2024, confermando il suo approccio powerful attraverso una linea di blazer da donna neri, bianchi, arancio, bordeaux, ciclamino, acqua, e ovviamente rosa, rosa PINKO, in un’esplosione di sensualità, di femminilità e soprattutto di colore.

1. Il blazer nero

È fondamentale avere un blazer nero nell'armadio. Questo capo essenziale si abbina perfettamente a ogni outfit, aggiungendo un tocco di eleganza. La sua semplicità è la sua forza: potete indossarlo con tutto. È l'elemento del look che fa la differenza, rendendo l'abbigliamento più sofisticato. Che sia una situazione formale o informale, il blazer nero è un alleato fidato. Indispensabile.

2. Il blazer bianco

Raffinato, essenziale e camaleontico: nella stagione autunnale, è il blazer bianco il capo di punta per i vostri look. Perfetto con jeans sfrangiati o una morbida gonna, accanto a una t-shirt casual o una camicia elegante: le possibilità per valorizzare il blazer bianco sono infinite. Sperimentate le molteplici sfaccettature di questo evergreen della moda e sorprendente con il suo inconfondibile fascino.

3. Il blazer da donna arancione

L'eleganza del blazer arancione sta tutto nella sua vivacità , nella sua raffinatezza e e nel suo carattere informale. Questa vibrante tonalità, inoltre, viene messa ancor più in risalto se abbinata a capi d'abbigliamento esclusivi, dal taglio raffinato, magari impreziositi da sfumature classiche e intramontabili. Il contrasto tra l’arancio audace del blazer e le tonalità più sobrie degli altri capi crea un equilibrio visivo affascinante, che cattura lo sguardo con eleganza e stile.

4. Il blazer bordeaux

È la sfumatura di rosso più ardente e affascinante che ci sia, oltre ad essere uno dei colori più apprezzati durante la stagione fredda: il bordeaux si dimostra nuovamente il protagonista principale dell'autunno-inverno, accompagnandovi con il suo fascino elegante e raffinato per tutta la nuova stagione. La sua attrattiva risiede nella sua natura "inclusiva": esalta le caratteristiche delle brune e si adatta splendidamente sia alle bionde sia alle rosse. Inoltre, si fonde agevolmente con l'armadio quotidiano, consentendo facili abbinamenti casual e sofisticati.

5. Il blazer acqua

Perfetto con abiti delicati in seta, gonne dall'effetto plissé e pantaloni a vita alta, il blazer verde acqua di PINKO si abbina perfettamente con nuance pastello e sfumature brillanti. Per quanto concerne gli accessori, invece, si consigliano slingback kitten heel, possibilmente in una tonalità che si armonizzi con il blazer, oppure arricchite da dettagli preziosi, accompagnate da una mini borsa da tenere a mano.

6. Il blazer rosa PINKO

Un colore pieno di energia e vitalità, simile al rosa scuro ma più vicino al magenta. Il blazer rosa PINKO è perfetto per look luminosi e pieni di vita. Il pink PINKO, pieno e vibrante, è ottimo sia come completo, sia abbinato ad altri colori. Potete mescolarlo con il rosso e il viola per un mix audace, con i jeans per un look giorno vivace, e con il nero per outfit serali eleganti e sofisticati.

Blazer donna: il capo nato per risplendere

La verità è che le tendenze della moda passano, le vestibilità e i colori e i tessuti cambiano, ma l'eleganza del blazer rimane sempre la stessa. Perché il blazer è un capo senza tempo, si rinnova stagione dopo stagione. Durante l'inverno assume quel ruolo intermedio, tra cappotto e maglione, mentre in primavera si riafferma con grande stile, diventando l'elemento dominante del look.

L'origine del suo nome? Le teorie sono molte, ma a noi piace questa: dall'inglese "to blaze" che significa "risplendere", in riferimento alle brillanti giacche rosse degli studenti del St. John's College di Cambridge (1825).

Nonostante le incertezze sulla sua genesi, il blazer da donna è innegabilmente un classico intramontabile della moda, quello che da finalmente significato all'ormai abusato termine "must-have".

Come si declina oggi? Beh, noi i colori ve li abbiamo detti.