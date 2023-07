Brave Kid svela collezione bimba con MAX&Co.

Una collezione di capi iconici in versione 'mini': dai cappotti ai trench, fino agli accessori come berretti e cerchietti

Una collezione di capi iconici in versione 'mini': dai cappotti ai trench, fino agli accessori come berretti e cerchietti. Brave Kid, società del gruppo Otb con oltre 30 anni di esperienza nel childrenswear, e MAX&Co., società del Gruppo Max Mara da quasi 40 anni leader del settore womenswear, hanno svelato ieri a Milano la capsule collection della linea bambina dai 4 al 16 anni di MAX&Co. nella cornice di Terrazza Triennale.

Brave Kid e MAX&Co. hanno siglato infatti nel maggio scorso un accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in esclusiva mondiale della prima linea bambina del brand. La partnership, della durata di 5 anni, ha preso avvio nella stagione primavera-estate 2024 con il lancio della capsule collection e proseguirà, a partire dalla stagione autunno-inverno 2024, con le successive collezioni bambina create e distribuite da Brave Kid per MAX&Co.

Sono 80 i pezzi della capsule svelata ieri, sviluppata in diverse varianti colore. Immancabile l’estetica del mondo dell’adulto MAX&Co. riletta in chiave kids, con abiti adatti a ogni tipo di occasione, dall’uso giornaliero a quello più formale. Brave Kid sarà responsabile della distribuzione nel canale wholesale e, a partire da questo mese la collezione è disponibile presso lo showroom dell’azienda a Milano. Da novembre 2023, la capsule MAX&Co. sarà anche presente presso il flagship store di MAX&Co. a Milano, e sugli e-commerce maxandco.com e bravekid.com.