Budapest Select porta a Milano il meglio della moda ungherese

Si chiamano Borbala, Kata Szegedi, Pinetime Clothing, Thefour, Unrealindustry e Zsigmond i sei brand ungheresi che hanno esordito alla decima edizione consecutiva del progetto Budapest Select durante Milano Moda Donna. Il gruppo, con il supporto dell’Hungarian Fashion & Design Agency e di Camera nazionale della moda italiana, ha potuto mostrare a un pubblico internazionale le proprie creazioni, raccogliendo numerosi consensi.

“E’ la decima volta che partecipiamo e rappresentiamo i designer d’avanguardia - dice all’AdnKronos Zsófia Jakab, ceo dell’Hfda -. Tutto è incentrato sulla sostenibilità e sull’heritage, interpretato con motivi tradizionali e stampe e dipinti storici legati all’Ungheria che rappresentatno la ricchezza del Paese. Questi sei marchi vogliono raggiungere i giovani. Il goal principale è essere al centro e avere i riflettori accesi su questo progetto. Milano, in questo senso, è la vetrina perfetta per proiettarsi sul mercato internazionale”.

Borbala, Pinetime Clothing e Unrealindustry hanno presentato ieri le loro collezioni, giorno dell’opening del Fashion Hub e della fashion week, presso Palazzo dei Giureconsulti, a pochi passi dal Duomo. Mentre Kata Szegedi, Thefour e Zsigmond hanno proposto le loro collezioni con una sfilata collettiva andata in scena. questa mattina alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, location di grande valenza storica scelta in passato da alcuni dei più importanti brand internazionali.

Nel dicembre del 2021 l’Hungarian Fashion & Design Agency (Hfda) e la Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) hanno esteso per altri tre anni lo storico accordo comunemente siglato nel 2018, confermando di fatto la volontà comune di portarlo allo step successivo. La collaborazione tra le due principali associazioni di settore nasce con l’intento di dare visibilità e rilievo globale ai designer ungheresi che mostrano di avere lo standing necessario per debuttare su uno stage internazionale come quello milanese, che si conferma di primaria importanza nell’ambito dei calendari della moda.

La cooperazione strategica con le principali organizzazioni di settore, l'aumento delle esportazioni e il sostegno allo sviluppo professionale dei marchi ungheresi con programmi di mentoring, sono tra gli obiettivi più importanti dell’Hfda.

“Uno degli obiettivi principali dell’Hungarian Fashion & Design Agency è rafforzare a livello internazionale la posizione della nostra industria della moda e del design - aggiunge Jakab -. Alla luce di ciò, di stagione in stagione, operiamo nel mondo per garantire la presenza di brand ungheresi nell’ambito degli eventi più rilevanti del settore. I successi ottenuti a Milano e il crescente interesse per questi brand, sono determinanti innanzitutto per l’industria creativa del nostro Paese, ma hanno anche importanti ricadute sul turismo. Il nostro main goal è che i visitatori che scelgono l’Ungheria come meta turistica conoscano preventivamente e cerchino consapevolmente i nostri prodotti di moda/design e contemporaneamente possano apprezzare il patrimonio artistico, le terme, la tradizione culinaria e i valori culturali che ci caratterizzano”.