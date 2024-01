Canali omaggia la natura e cita Stendhal

E' un omaggio alla natura venato di pennellate di colore e un’attitudine gentile radicata nel Dna del marchio la collezione Canali per il prossimo autunno-inverno intitolata 'Into Nature'. Il brand, da oltre 85 anni ’icona del lusso italiano su misura e dell'eleganza maschile, per sviluppare la collezione ha lavorato sui tessuti materici come bouclé, alpaca, mouliné, mélange e l’iconico Double in lana o cashmere. I caban sono doppiopetto e i cappotti corti ma avvolgenti. Tra le new entry la nuova Sahariana, che si accompagna a pantaloni sartoriali, morbidi e rilassati e gli abiti in nuance notturne, nei motivi plaid e Principe di Galles o corduroy, elementi essenziali di un nuovo outdoor tailoring.

Centrale il plaid, evocativo del viaggio nella natura, declinato nei toni del grigio scuro su capispalla, abiti e maglieria ma anche su accessori come mantelle e maxi-sciarpe, zaini o portamonete in pelle da indossare. Il guardaroba Double dà invece vita a capi realizzati a mano in cachemire o lana, sfoderati con cuciture invisibili, e applicata a scarpe e accessori oltre che ai capispalla, giacche-camicia e pantaloni che offrono un’interpretazione contemporanea dell’abito formale.

Colore d’elezione è una particolare tonalità di verde, evocazione pittorica della bruma delle giornate invernali, ispirato alla terra di origine di Canali e all’opera letteraria 'Journal du voyage dans la Brianza' di Stendhal, che diventa protagonista della palette cromatica e della nuova brand identity.