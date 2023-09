Casadei a tutto colore

Il brand presenta a Milano la collezione di calzature pensata per la prossima primavera-estate, da mules a sandali. Arianna Casadei: "Contenti di collezione, abbiamo celebrato passione per colori'

Una collezione a tutto colore, nella quale non mancano il classico nero e bianco, e flash di metallo e rosso lacca. Benvenuti da Casadei, che per la prossima primavera-estate pensa a una donna versatile, pronta a passare dalla funzionalità della calzatura flat a stiletto affilati. "Siamo molto contenti di questa collezione - dice all'AdnKronos Arianna Casadei, direttore generale del brand calzaturiero di lusso fondata nel 1958 dai nonni Quinto e Flora Casadei e resa iconica dal padre Cesare, titolare e direttore creativo del brand -. Volevamo tirare fuori uno degli elementi fondanti, il colore. Mio padre ha questa passione, che è ereditaria, e sta trasmettendo anche a mia figlia. Volevamo celebrarla. Abbiamo inoltre introdotto borse e cappelli, la novità di stagione".

Tra tacchi alti e platform vertiginosi, di cui l’icona sono i Blade, firma del brand romagnolo, si fanno largo le calzature flat con una nuova funzionalità e dal carattere vivace e fresco. "Il clima è cambiato, la voglia di sognare lascia il posto a un pragmatismo ottimista: così dei tacchi bassi abbiamo ogni declinazione - racconta Cesare Casadei -. Dalle mules ai sandali, dalle décolleté alla rilettura delle friulane, che abbiamo elevato nei materiali e nelle finiture, a cui abbiamo dato nome Capalbio, una delle novità stagionali".

Le ballerine, a punta quadrotonda, sono il feticcio di stagione: elegantissime o ripiegabili rappresentano sia un tributo all’estetica 'Indie Sleaze' dei Novanta, sia a una comodità se sono in pelle, raso o addirittura knit, per essere ripiegate. Le infradito in jelly trasparente trovano un’inedita vocazione couture con api gioiello in cristallo colorato. Le Geraldine, declinate nella variante décolleté, ballerina oppure slide dal fascino anni Ottanta, sono la rivisitazione di un iconico modello Casadei. Novità assoluta è il tacco Galaxy martellato a mano e caratterizzato da punti luce intorno alla cornice per rifrangere bagliori. Tra le proposte del brand anche la clutch geometrica con cornice metallica che ripercorre l’estetica graffiante dell’iconico tacco Blade. (di Federica Mochi)