Chiara Ferragni è la grande assente di questa fashion week di Milano dedicata alle collezioni femminili per il prossimo autunno/inverno, che si è aperta il 20 febbraio scorso. Mentre Dagospia diffonde la notizia relativa alla crisi del matrimonio con Fedez, l'influencer e imprenditrice digitale, di solito in prima fila agli show di Fendi, ieri pomeriggio non ha preso parte alla sfilata, a differenza della sorella Valentina, che ha presenziato alla collezione disegnata da Kim Jones. Anche da Etro, Ferragni non ha fatto capolino e non è attesa questo pomeriggio da Prada.

Del resto, già a gennaio, durante la fashion week dedicata all'uomo, l'influencer si era tenuta alla larga dalle sfilate, senza prendere parte ad alcuno show, compreso quello di Gucci, dove in passato aveva fatto presenza fissa anche con la famiglia al completo. L'assenza in questi primi giorni di passerelle non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori, soprattutto nelle ore in cui si rincorrono insistenti voci sulla crisi con Fedez.

Del resto, da sempre le sfilate sono state un appuntamento imperdibile nell'agenda di Ferragni, che fa anche parte del Fashion trust della Camera nazionale della moda italiana. Lo stesso presidente di Cnmi, Carlo Capasa, due giorni fa ha spiegato ai cronisti che con l'influencer, "non sono stati contatti e appuntamenti previsti insieme, come non ce ne erano stati la scorsa stagione" e che "lei va avanti a fare le sue cose".

Non è comunque escluso che domani sera Chiara Ferragni partecipi allo show di Versace. Il direttore creativo, Donatella Versace, da sempre amica dei Ferragnez, non ha esitato a prendere le difese dell'influencer in pieno 'pandoro gate'.