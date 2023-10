Chloé, arriva Chemena Kamali: è lei la nuova direttrice creativa

Nuovo cambio al timone creativo di Chloé. Dopo l'addio di Gabriela Hearst, celebrato con uno show evento a Parigi due settimane fa, la maison francese nella galassia Richemont ha nominato Chemena Kamali nuovo direttore creativo del marchio. ​Nata in Germania nel 1981, Kamali ha conseguito un Master of Arts in Fashion presso la Central Saint Martin's University di Londra e si è laureata con lode nel 2007. La stilista tedesca vanta oltre due decenni di esperienza, incluso un lungo incarico presso Chloé. Ha iniziato la sua carriera presso la maison come parte del team di Phoebe Philo per poi tornare a ricoprire il ruolo di design director di Clare Waight Keller nel 2013. Più recentemente, dal 2016, è stata Women's Ready to Wear Design Director per Anthony Vaccarello da Saint Laurent. ​

"Sono orgoglioso di dare il benvenuto a Chemena Kamali in Chloé - afferma Riccardo Bellini, presidente e ceo di Chloé -. Il suo straordinario talento creativo, la vasta esperienza e il legame unico con l’heritage e i valori del brand la rendono una scelta naturale per la maison. La visione di Chemena, ispirata dal suo amore per il marchio, celebrerà il Dna unico di Chloé. Chemena non è solo il direttore creativo di Chloé ma ne incarna lo spirito".​

Con la nomina di Kamali, l'etichetta francese prosegue nel suo percorso tutto al femminile. Dopo la fondatrice del brand Gaby Aghion il brand è stato disegnato da Karl Lagerfeld 1966 al 1983 quindi il timone è passato a Stella McCartney, Phoebe Philo, Hannah MacGibbon, Clare Waight Keller, Natacha Ramsay-Levi e Gabriella Hearst. "Il mio cuore è sempre stato da Chloé - commenta Chemena Kamali -. Lo è da quando ho varcato le sue porte più di 20 anni fa. Ritornare è naturale e molto personale. Sono estremamente onorata di assumere questo ruolo e di sviluppare la visione che Gaby Aghion e Karl Lagerfeld, che hanno definito l’inizio della storia della maison. Spero di riuscire a catturare la connessione emotiva e lo spirito di Chloé oggi".​ La creativa presenterà la sua prima pre-collezione per Chloé a Parigi nel gennaio 2024, quindi l'autunno-inverno 2024 durante la settimana della moda di Parigi nel febbraio prossimo. ​