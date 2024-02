Cnmi inaugura Fashion Hub e apre al pubblico

Camera Nazionale della Moda Italiana presenta una nuova edizione del Fashion Hub, luogo di incontro e formazione, fucina di progetti innovativi e talenti, aperto al pubblico e alla città di Milano. Il progetto è supportato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia Ice che da sempre supportano le start-up innovative e i brand emergenti. Inaugurato martedì 20 febbraio, il Fashion Hub apre le sue porte al pubblico dal 21 fino a domenica 25 febbraio dalle 9 alle 19, presso Palazzo Giureconsulti, nel cuore di Milano, e ospita iniziative e attività con l’obiettivo di promuovere brand e designer emergenti, creando in questo spazio opportunità di business e networking, incontrando importanti player del fashion system tra stampa e buyer.

In particolare, i progetti ospitati sono Designers For The Planet , arrivato alla 8° edizione, A Global Movement To Uplift Underrepresented Brands, oggi alla 4°edizione, Mfw forward e i progetti educational che si svilupperanno in un ricco programma di Educational Talks e Cross Cultural Business Conversations. Il progetto Designers For The Planet vede il coinvolgimento di 8 brand che nella creazione e nella produzione delle loro collezioni tengono in considerazione diversi fattori di sostenibilità. I designer partecipanti al progetto sono stati selezionati da una giuria tecnica, presieduta da Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. A Global Movement To Uplift Underrepresented Brands è invece un progetto realizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana curato da Teneisha Carr - editor-in-chief di Blanc Magazine. I designer selezionati per questa edizione del progetto sono: AnOnlyChild, BruceGlen e Sabirah.

Il progetto Mfw forward coinvolge invece brand particolarmente attenti a ricerca, innovazione e sperimentazione che combinano questi aspetti con nuovi trend e cambiamenti culturali. I brand che presentano le loro collezioni in questa edizione alternandosi per tutta la durata della fashion week, sono sei: Almond Oct, Amato Daniele, Dassuyamoroso, Francesco Murano , Pairi Daeza, San Andrès Milano, Sake e Salvatore Vignola, Victor-Hart. La giornata di domenica 25 febbraio sarà a cura di Cittàdellarte – Fondazione Pistoletto Onlus che presenterà Fashion To Reconnect.

Gli Educational Talks si terranno nella Sala Parlamentino di Giureconsulti. Un ricco programma che vedrà coinvolte fondazioni, associazioni e partner di Cnmi che si riuniranno per discutere di tematiche inerenti alla sostenibilità, alla valorizzazione della diversità e alle necessità organizzative aziendali, al fine di condividere esperienze diverse, informare ed educare. Attenzione particolare sarà posta sull’internazionalizzazione dei nuovi brand esplorando gli insight delle pratiche imprenditoriali che differisco tra un Paese e l’altro. Trend dei consumatori e creatività sono alcuni tra i contenuti che verranno approfonditi durante la settimana.

Ci sarà anche uno speciale evento TikTok realizzato in partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana. Un’occasione unica per brand e creators di incontrarsi e condividere idee nel cuore della Milano Fashion Week. Il panel Pioneering Sustainable Solutions In The Fashion Business, curato da Albini_next e il Material Innovation Lab (Mil) di Kering, dà voce all’innovazione sostenibile, essenziale per il futuro della moda. Durante il panel verrà condivisa la loro visione di innovazione sostenibile presentando progetti tangibili che evidenziano il loro impegno in questo approccio all’avanguardia. Il talk curato da Lineapelle, dal titolo 'Leather, An Italian Excellence: Characteristics, processes, and sustainability' sarà un viaggio nel mondo della pelle Made in Italy, dove la tradizione, il saper fare, il connubio con il settore moda e la sensibilità verso le tematiche della sostenibilità interagiscono per creare un materiale unico, ricco di prestazioni e valori che si mantengono nel tempo.

Cittadellarte Fashion B.E.S.T., in collaborazione con il Garn (Global Alliance for the Rights of Nature), presenta poi il terzo atto di Fashion for Planet Open Parliament, in cui i visitatori si trovano immersi in diversi ambienti naturali. In una sala dedicata si terranno inoltre quattordici Cross Cultural Business Conversations che indagheranno l’interazione e integrazione di diverse culture tra differenze, valori, rispetto e diversità. Durante tutta la settimana si terranno incontri tra i designer del Fashion Hub e key player del settore per favorire lo scambio di esperienze su buying, retail e consumer. Un focus particolare sarà sul Resort Retail, un nuovo concetto di scouting, sul buying Power del mercato latino-americano e sull’innovation nel Retail del Middle East. Una speciale sessione sarà curata da Hu Bing, Curator di Contemporary Chinese lifetyle. Si enfatizzerà inoltre la scena multiculturale del K-Fashion.