Cnmi Sustainable Fashion Awards, tra premiati Gucci e Donatella Versace

Sono stati assegnati domenica sera, al Teatro alla Scala di Milano, i Cnmi Sustainable Fashion Awards, gli ‘Oscar’ green della moda attribuiti a personalità e realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità. L’evento, promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) dell’Agenzia della Nazioni Unite Itc e la Ellen MacArthur Foundation, con il supporto del Comune di Milano, è stato presentato dall’attrice Sabrina Impacciatore e ha visto la partecipazione del gotha della moda mondiale. Dieci i riconoscimenti assegnati da una giuria internazionale, composta da 11 membri, tra i quali il presidente di Cnmi, Carlo Capasa.

Il Visionary Award è stato assegnato ad Edward Enninful, editor-in-chief di British Vogue, mentre The Ellen MacArthur Foundation Award For Circular Economy è stato conferito a Gucci per il ‘Denim Project’ sviluppato dalla maison. A vincere il Climate Action Award è stata l’azienda tessile Manteco, mentre l’Education of Excellence Award è stato assegnato alla maison Valentino.

A ricevere il Bicester Collection Award For Emerging Designers il brand Ahluwalia disegnato da Priya Ahluwalia. Tra i riconoscimenti anche il Craft & Italian Artisanship Award, vinto da Dolce&Gabbana, e il Biodiversity & Water Award, assegnato al colosso francese del lusso, Kering. Al brand Chloé, invece, l’Human Capital & Social Impact Award. Donatella Versace è stata premiata da Marco Mengoni con l’Humanitarian Award For Equity and Inclusivity. La stilista è stata accolta sul palco da un lungo e scrosciante applauso. Infine il groundbreaker Award è stato consegnato a Candiani per Coreva, la tecnologia lanciata e brevettata dal brand per produrre il primo denim stretch biodegradabile e compostabile.

La serata si è aperta osservando un minuto di silenzio per l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, scomparso venerdì scorso all'età di 98 anni. Ricco il parterre degli ospiti alla serata: dai premi Oscar Jessica Chastain e Julianne Moore a Chiara Ferragni (che ha calcato il red carpet in un abito bianco vintage disegnato da Tom Ford per Gucci nel 1996), passando per le top model Eva Riccobono, Caroline Trentini, Bianca Balti e Coco Rocha, fino a Drusilla Foer e Donatella Versace.

Tra gli ospiti presenti alla serata, oltre al gotha della moda internazionale e al padrone di casa, il presidente della Camera nazionale della moda, Carlo Capasa con la moglie Stefania Rocca, anche il presidente onorario di Cnmi, Mario Boselli con la moglie Luisa Boselli. Seduti in platea anche l’ad di Dolce&Gabbana, Alfonso Dolce, il ceo di Gucci, Jean-Francois Palus, la stilista Angela Missoni, il presidente e ad di Moncler, Remo Ruffini, l’ad di Ferragamo, Marco Gobbetti e gli stilisti Alberta Ferretti, Simonetta Ravizza, Arthur Arbesser, Andrea Incontri, Chiara Boni, Daniela Gregis, Daniele Calcaterra, Daniel Del Core, Alessandro Sartori, Marco De Vincenzo, Maximilian Davis, Pierpaolo Piccioli. Presente inoltre al Piermarini i cantanti Elodie e Marco Mengoni.