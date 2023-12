Cortina Fashion Weekend fa brillare le Dolomiti

Al via la kermesse con la moda in alta quota nel ponte dell'Immacolata

L’appuntamento con la moda in alta quota raggiunge il traguardo di tredici edizioni con la Cortina Fashion Weekend. Le Dolomiti si vestiranno di glamour con l’attesissima Cfw, kermesse firmata da Cortina For Us nella cornice della Regina delle Dolomiti nel fine settimana dell’Immacolata. Un weekend di eventi che confermano Cortina sempre più proiettata verso le prossime olimpiadi invernali del 2026. Il calendario, anche quest’anno fitto di eventi, presentazioni e inaugurazioni, si apre il 7 dicembre con il taglio del nastro in piazza Angelo Dibona, alla presenza del sindaco di Cortina D’Ampezzo, Gianluca Lorenzi e del presidente di Cortina For Us, Franco Sovilla. Seguirà uno spettacolo di musica e danze tutto al femminile con il progetto Drum Dance Women Company, sul palco della Conchiglia, icona del Corso Italia, nel cuore di Cortina. Mario Zimei, ideatore del progetto, pone il corpo e l’energia della donna come centralità nei suoi spettacoli.

Venerdì 8 dicembre, sempre in piazza Angelo Dibona, sarà reso noto il calendario di tutti i grandi eventi invernali in cui verrà illustrata la Partnership tra Dolomiti Bellunesi e Nazionale Italiana Curling in collaborazione con Fondazione Cortina. A seguire, 'l’aperitivo in Rosa' offerto dalla Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi. Tra le novità di questa edizione, attese nella giornata del 9 dicembre, l’evento Rosadira: un progetto che unisce moda, natura e spettacolo, che si terrà a Rumerlo e sarà trasmesso in streaming con un maxi schermo in Conchiglia. Il 9 dicembre è dedicato invece alla grande moda con il party di Fendi che presenterà la sua Winter Holiday Capsule con la presentazione di pezzi unici all'interno del multibrand Franz Kraler, in Corso Italia 119. L’evento è dedicato alle iconiche Peekaboo e Baguette, declinate in diversi dimensioni e pellami esotici. Le it-bag saranno le protagoniste dell’evento insieme ai capi esclusivi, emblema della maison.

Per l’occasione, le vetrine saranno dedicate al tema della Collezione Fendi Holiday con un cielo stellato, illuminato da una palette di colore argento, blu e bianco, accompagnato da stelle geometriche e dall’iconico logo della griffe romana. Si prosegue, poi allo chalet rifugio Ria De Saco di proprietà di Franz Kraler, con una cena stellata firmata da Graziano Prest e accompagnata da una performance musicale. Durante la Cfw sarà svelato l’avveniristico pop-up store di Moncler all'interno di Franz Kraler in corso italia 119, con la collezione Moncler Grenoble dedicata al dopo sci. Legno e oro per il nuovo pop up Ferragamo che ospiterà la capsule collection apre ski winter escape tra cui i dopo sci in montone light camel diventati ormai accessorio cult delle vacanze sulla neve. "Sono molto felice e orgogliosa di queste partnership con i marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo - afferma Daniela Kraler -. Franz Kraler è un’istituzione a Cortina D’Ampezzo. In tutti questi anni di attività abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti un’esperienza di shopping unica. Le nuove collaborazioni e i pop up di quest’anno caratterizzato da molte sfide, spero regalino alla città di Cortina e ai clienti un momento di magia e di sogno".

"A fronte di una situazione globale del mondo a rischio, alle numerose notizie negative che ci giungono quotidianamente dai media, le persone vogliono semplicemente stare bene e vanno alla ricerca di qualcosa che ne distolga momentaneamente il pensiero - prosegue Kraler -. La moda diventa coccola, appagamento, uno strumento per sentirsi psicologicamente meglio. Basti pensare che anche nel mondo dei social, quello che piace di più e che ha maggior seguito sono le emozioni. Le persone qui vengono in vacanza per stare bene quindi accanto a una natura meravigliosa, all’aria buona che si respira da noi, la salute, la gioia, la psiche… anche le nostre vetrine e le proposte di moda devono essere sfavillanti gioiose, ricche. Da noi, una persona deve sentirsi bene anche solo entrando, anche se non compra o non può comprare. Questo fa parte del mio DNA e del mio modo di concepire la moda, da sempre”.

Louis Vuitton, durante il Cortina Fashion Weekend rende omaggio alla craftsmanship emblema del savoir faire della Maison e svela il cabinet of wonders, una affascinante selezione di creazioni uniche per le feste. La kermesse apre anche agli sportivi con Cortina Skiworld che ha inaugurato la sua stagione sciistica con le prime nevicate l’11 novembre a Col Gallina (seggiovia Falzarego) e che proseguirà con l’apertura degli impianti di Tofane, in Faloria, alle 5 Torri nella prima settimana di dicembre. L’approccio sempre più tecnologico e user friendly di Cortina Skiworld, avvicina gli appassionati di scii a una metodologia più smart di acquisto dei biglietti grazie al servizio online di compravendita dei ticket e alla scansione degli stessi tramite Qr Code.

Dalla cima della montagna a valle, l’evoluzione tecnologica è il filo conduttore dell’intera kermesse. Ne è un esempio l’hotel de la Poste che ha firmato un’importante collaborazione con Radio Cecchetto (la nuova emittente radiofonica di Claudio Cecchetto da ascoltare in Dab e via web). Tornato alla sua grande passione, Cecchetto trasmetterà dal de la Poste ogni venerdì della stagione invernale (a partire da venerdì 8 dicembre) con Riccardo Piermattei. Ma le novità del de la Poste non terminano qui. Si farà festa tutte le sere per il ponte dell’Immacolata, intrattenendo gli avventori della kermesse. Si inizia il 7 dicembre con la presentazione di una sfilata dedicata al tabarro, reinterpretato da stilisti emergenti e realizzato con fastosi ricami e tessuti ricercatissimi e Si chiude, poi, sabato 9 dicembre con una serata dedicata al Cortina Mountain Gin nel quale si potrà assaporare una specialissima limited edition in soli 500 esemplari dedicata a Carlo e Enrico Vanzina, autori e registi del film Vacanze di Natale ’83, che il de la Poste in collaborazione con Franz Kraler celebrerà a 40 anni di distanza, nel weekend dal 15 al 17 dicembre 2023.