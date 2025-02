Dalla tradizione all’innovazione, la corsetteria fashion di Eleonora Venturini Storaro

Eleonora Venturini Storaro, giovane stilista italiana, porta con sé un cognome di grande prestigio. Nipote del celebre “autore della cinematografia” Vittorio Storaro, vincitore di tre premi Oscar, Eleonora ha intrapreso un percorso unico nel mondo della moda, specializzandosi nella corsetteria. Dopo la laurea in ‘Scienze della Moda e Costume’ alla Sapienza di Roma, seguita da un diploma di laurea in ‘Fashion Design Womenswear’ presso l’Istituto Marangoni di Milano, ha affinato le competenze frequentando corsi di specializzazione in corsetteria storica e moderna presso l’Accademia LabCostume, e di modellistica di abbigliamento intimo, presso l’Accademia Burgo di Roma, scoprendo e affinando la sua passione.

“Mi sono innamorata della simbologia dell’intimo e della forza che può trasmettere alla donna”, racconta Eleonora Storaro all’Adnkronos. La sua tesi d’esame si è concentrata sull’intimo esterno, un concetto che cerca di portare avanti nel suo lavoro: creare capi che sembrano intimi, ma che possono essere indossati all’esterno. “Ad un occhio esterno potrebbe sembrare un qualcosa da indossare solo nell'intimità, magari come un intimo, ma in realtà è proprio un qualcosa che va indossato all'esterno. E questo è, diciamo, il concetto che io cerco di portare e quello che mi piace trasmettere”.

Il 20 settembre 2024, Eleonora Storaro ha lanciato il suo brand, frutto di un anno e mezzo di lavoro e di esperienze in aziende di intimo e ricami. “Il pizzo è l’elemento fondamentale per me”, spiega. Ogni corsetto richiede dalle 20 alle 25 ore di lavoro, con ulteriori 7 ore per i ricami con cristalli. “Mi sono anche tanto appassionata al ricamo e realizzo personalmente i capi con l’aiuto di persone fidate”. Eleonora vede il corsetto come un capo versatile, che può essere abbinato a jeans, gonne eleganti o tailleur, a seconda delle preferenze del cliente e dell’occasione. “I corsetti che realizzo possono essere abbinati in vari modi, o smorzati con un jeans, o magari con una gonna elegante, o addirittura con un tailleur. Voglio che il mio brand sia riconoscibile per i corsetti, ma ho anche il desiderio di ampliare la gamma, includendo intimo e vestiti con corsetti”, rivela la giovane stilista.

La passione per il disegno e la creazione è innata in Eleonora, influenzata da una famiglia con una forte inclinazione artistica. “Nonna aveva un negozio di lane e zia, che è la sorella di nonna, aveva un negozio di intimo. Quindi, quando ero piccolina, spesso andavamo a trovare zia e io ero innamorata di tutti quei reggiseni. E poi, mamma ha la passione dei vestiti, ma io sin da piccolina avevo sempre la matita in mano. Poi mia madre è architetto delle luci per siti archeologici e palazzi. Siamo nell’ambito dell’arte, ma ciascuno in maniera diversa”, conclude Eleonora Venturini Storaro che rappresenta una nuova generazione di stilisti che unisce tradizione e innovazione, portando avanti l’arte della corsetteria con un tocco moderno e personale.