Dall'alba al tramonto, il costume si porta anche sotto al tailleur

Micro, ricoperto di paillettes e abbinato a pantaloni morbidi. Oppure total white, con lo slip che fa capolino dal pantalone slim. Chi ha visto le ultime sfilate di Laquan Smith non può avere dubbi. Dimenticate il bikini come capo da indossare esclusivamente in spiaggia: per l'estate 2023 si sfoggia anche in città. Lo sanno bene gli stilisti, che tra i capisaldi della moda estiva 2023 trasformano il costume da bagno in outfit impeccabile sotto al tailleur o sopra un abito leggero.

Il trend più in voga in questo momento impone il costume come elemento passepartout di giorno o di sera, abbinato a pantaloni baggy, jeans o gonne lunghe. Che sia il classico triangolo nero che spunta sotto al vestito see through come da Dsquared2 o un intero cut-out da portare sul denim, poco importa. La versione più elegante? Sicuramente quella proposta da Luisa Beccaria, che al due pezzi a vita alta abbina copricostume, sandali e cappello a falda larga. Tutto rigorosamente in total look.

Anche Burberry strizza l'occhio alla tendenza con il bikini portato sopra una catsuit trasparente. Il più eccentrico è Antonio Marras, che fa spuntare un bikini metallico dal kimono a fiori mentre Gcds lo rende pop e audace portato su una gonna fluo con spacchi vertiginosi. Elegantissimo e perfetto per la sera il bikini firmato Michael Kors, abbinato a un blazer oversize e a una gonna lunga, tutto in total black.