Diesel si mostra al mondo: lo show è una videochiamata col pubblico

Una videochiamata in diretta con mille ‘invitati’ digitali che normalmente non avrebbero mai potuto ottenere un posto nel front row. Con Diesel, tutto è possibile. Per il prossimo autunno-inverno il brand ammiraglio del gruppo Otb di Renzo Rosso apre le porte della sua sfilata al mondo. Per oltre 72 ore prima dello show il brand ha deciso di dare accesso ai retroscena solitamente nascosti al pubblico con uno streaming da cinque diverse telecamere fisse. Chiunque, munito di connessione Internet, ha potuto osservare i preparativi per la sfilata disegnata da Glenn Martens e del suo team e poi assistere alla collezione con una videochiamata in diretta.

“Questa stagione abbiamo aperto Diesel al mondo - dice Glenn Martens - dando libero accesso al dietro le quinte nei giorni antecedenti alla sfilata. Il set per la nostra sfilata è una videochiamata in diretta con I fan di Diesel dal mondo intero. Diesel è una democrazia della moda, è quindi naturale per noi svelare ciò che è solitamente tenuto nascosto”. Per la prima volta nel settore della moda, il live stream di Diesel ha svelato una parte del lavoro solitamente top secret, come un layering dove più strati mostrano la parte interiore. "Più strati, è quello che tutti siamo” osserva Martens.

Sulla passerella, che sembra riprodurre uno scenario post apocalittico, con musica techno e i nomi dei modelli che scandiscono ogni singola uscita, il denim è il protagonista assoluto: i cappotti neri e i pantaloni completamente rivestiti e poi craccati, o il cappotto di jeans che è rivestito per sembrare proprio pelle. I jeans in denim sono a più strati, che si tratti di spalmati, devoré o jacquard: "Mi piace quando non si colgono le cose a prima vista, incita a osservare ancora” evidenzia Martens. E ancora, la tecnologia la fa da padrone: c’è spazio per l’effetto bruciato dal sudore di canotte e i miniabiti a maniche lunghe in tartan, come se il calore del corpo avesse preso il sopravvento. Le giacche doppiopetto in denim sono state spalmate, ma una volta sbottonate, il denim originale si rivela. Un abito blu a fiori con maniche a sbuffo è bruciato per svelare il rosso vivo che sta sotto, un top a fiori neri viene consumato per mostrare lo strato nascosto di stampa leopardata. Anche i cappotti in eco-pelliccia sono stati accoppiati e poi bruciati per mostrare i fiori sottostanti.

La maglieria pesante è arruffata per un effetto estremo in cappotti, giacche, gonne e boleri, così come per cappelli, passamontagna e il rivestimento dei cappucci. Tra i soprabiti domina l’eco-pelliccia mentre i top in jersey sono stampati come una maglia trompe l'oeil che è stata consumata via da un fortissimo riflettore. La chicca? I top in jersey, le minigonne e i miniabiti a fascia che riproducono lo screenshot di una diretta streaming di Diesel.

“La sfilata è qualcosa di incredibile - ammette il patron di Otb, Renzo Rosso, al termine dello show -. La tecnologia, lo sviluppo e la ricerca che c’è dietro questa messa a punto dei capi e i trattamenti fatti non esistono nel mondo intero. La pelliccia che entra dentro la maglia o il denim che sembra pelle e viceversa. La collezione è un successo di un team intero che vanta un Dna lungo 40 anni ed è il successo di Glenn, che ha portato la sua visione di couturier. Insieme creiamo qualcosa di eccezionale e unico”. (di Federica Mochi)