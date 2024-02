Dinamica e sofisticata la donna secondo Kiton

E' una donna dinamica e sofisticata quella immaginata da Kiton per il prossimo autunno-inverno. Sicura di sé, non rinuncia alla comodità e alla freschezza, vivendo il suo lavoro tra look total white che vanno dai crepe ai cashmere double, in un gioco di tessuti e di fantasie che richiamano i filati e giocano con i colori e le tridimensionalità. Insieme al bianco e al rosa cipria, combinato con cappotti di jacquard a doppio pelo e giacchine corte e pantaloni larghi in crepe il rimando è alla sofisticatezza degli anni Ottanta, in cui le parole d’ordine continuano a essere la ricercatezza dei materiali e la maestria della lavorazione.

Insieme a tessuti come il Principe di Galles e a ricami che, tono su tono, scompaiono per lasciare spazio alla stampa, troviamo anche nuance che virano verso il marrone impolverato e i cammelli che si combinano al nero e al bianco, insieme all’unione di cashmere e seta. In questa tavolozza tenue di filati, di pesi e di colori, non potevano mancare i bianchi e i neri, lavorato su macro-spine realizzate in cashmere in tessuto donegal e declinate in gonne che si sposano con giacche molto fitted e femminili, oltre che con cappotti moderni e sportivi. I look della sera puntano tutto su un rosso acceso che si declina sia in un abito lucido sia in una tuta ispirata a uno smoking smanicato con abbinato il suo cappottone in cashmere, mentre la versatilità della collezione viene sottolineata da una capsule après-ski.