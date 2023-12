Diptyque apre nuovo pop-up shop a Milano

Sorprese e poesia nel punto vendita della maison di Boulevard Saint-Germain che approda in via Manzoni, a due passi dal Quadrilatero della moda

Da boulevard Saint-Germain a via Manzoni, dal 1961 ad oggi. La storia di Diptyque continua a esprimersi e a reinventarsi ovunque con un’energia, una curiosità e una creatività intatte. Il nuovo pop-up shop inaugurato a Milano dalla maison francese in collaborazione con Olfattorio mette in scena l’immaginazione vagabonda del brand e dialoga con la collezione di fine anno, con l’originalità e la poesia che caratterizzano Diptyque fin dalle sue origini. Immerso in un rosso splendente, lo spazio di 25,7 m2 attira subito gli sguardi sulla doppia porta in vetro e l’ampia vetrina, invitandoci a entrare.

All’interno, le sorprese continuano. Pavimento coperto da un tappeto rosso chiaro, soffitto dipinto di rosso, mobili laccati di rosso e lunghe tende scarlatte sulle pareti che spezzano la linearità dell’ambiente, creando un’atmosfera unica, calda ed accogliente. Gli arredi si distinguono per le forme semplici ed eleganti, che rivisitano l’iconico ovale del brand e valorizzano le creazioni esposte. L’allestimento moltiplica i giochi di luce e di texture, in un ambiente costellato di specchi che evocano lo splendore della stagione delle Feste.

Una boutique effimera nel cuore di Milano per incantare i sensi e la mente: il visitatore è invitato a farne l’esperienza scoprendo gradualmente lo spazio dedicato alle collezioni e ai loro rituali. Sulla sinistra, un mobile laccato di rosso sormontato da scaffali presenta la collezione della Maison e le sue candele profumate dalle note floreali, boisé, speziate o erbacee. A destra, tre stele sono riservate a una selezione di creazioni della Maison. Al centro del pop-up, punto focale della visita, la collezione dei profumi si rivela su un grande mobile sovrastato da una composizione di forme geometriche che si stagliano sulla parete rosso scuro. Sullo sfondo, davanti a una parte coperta da un grande specchio, l’area dedicata all’arte del dono, semplice e minimalista, completa l’ambiente e chiude questo percorso singolare.