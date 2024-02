Dolce&Gabbana, ad aprile una maxi mostra a Milano

Si intitola 'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana', la prima mostra delle creazioni uniche della casa di moda che racconta la storia artistica e creativa di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ospitata a Palazzo Reale, a Milano, dal 7 aprile al 31 luglio. Curato da Florence Müller, promossa da Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Img, la retrospettiva sarà successivamente protagonista di un tour internazionale che toccherà alcuni dei centri culturali più importanti del mondo.

'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana' è un progetto espositivo inedito, un tributo al valore del fatto a mano, essenza di Dolce&Gabbana sin dalle sue origini. Una narrazione che, attraverso il sogno dell’alta moda, esplora le fonti di ispirazione che hanno plasmato la mente e le mani dei due fondatori della casa di moda: dalla passione per la cultura italiana, all’amore per la tradizione artigianale rivisitata in chiave contemporanea. 'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana' presenterà inoltre il lavoro di artisti visivi in dialogo con la creatività di Dolce&Gabbana.

Il percorso espositivo si dipana in un susseguirsi di tematiche che mettono in risalto la moltitudine di riferimenti culturali che hanno ispirato il lavoro dei due designer: tra questi, l’artigianato, le arti visive e l’architettura, l’Italia e le sue tradizioni, l’innovazione, il teatro, la musica, l’opera, il balletto e la dolce vita.