Dolce&Gabbana lancia a Shanghai il primo DG Caffè al mondo, situato al secondo piano del suo flagship store di Citic Square. Il nuovo spazio riunisce la vibrante energia del design del marchio con proposte enogastronomiche gourmet, offrendo un’esperienza diversificata all’insegna dell’appassionata e gioiosa arte di vivere italiana. Dopo l’apertura di Casa Dolce&Gabbana a Zhangyuan, uno spazio immersivo che porta a Shanghai nuove esperienze tra arte e cultura, il lancio del primo DG Caffè al mondo segna un altro passo nell’espansione del marchio nel mercato locale. Partendo dalla tradizione culinaria italiana, il DG Caffè promuove uno scambio culturale tra Cina e Italia, con il cibo come ponte che unisce le due realtà.

“È un onore poter inaugurare il primo DG Caffè al mondo a Shanghai - afferma Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana -. Con questo nuovo spazio vogliamo rafforzare la nostra presenza nel mercato locale puntando sulla tradizione in continua evoluzione della cucina italiana, per dare luce alla maestria artigianale italiana e trasmettere la ricerca del lifestyle e del benessere cara a Dolce&Gabbana".

Dolce&Gabbana si impegna ancora una volta nel preservare l’eredità del Made in Italy, combinando la cultura unica della cucina italiana e l’eccellenza artigianale presso il DG Caffè. L’estetica inconfondibile del marchio si riflette in ogni dettaglio decorativo degli interni: la fantasia Carretto Siciliano, con i suoi vivaci motivi popolari, è l’elemento visivo principale, riportando la mente alle atmosfere mediterranee, in perfetto stile Dolce&Gabbana. Il DG Caffè offre un menu ispirato alla cucina tipica italiana, accuratamente pensata per soddisfare i gusti dei consumatori locali.

Il menu offre opzioni adatte sia per cene formali che per il conviviale rito del tè pomeridiano. Dagli antipasti alle portate principali e ai fine pasto, gli ospiti possono assaporare il gusto autentico del Sud Italia. Gli speciali dessert ideati per l’occasione incarnano il carattere unico del marchio: tra questi, le delicate torte a forma di limoni siciliani e le romantiche rose di Dolce&Gabbana, insieme al classico tiramisù servito in caffettiere Moka ornate con il motivo del Carretto Siciliano. Gli ospiti potranno inoltre provare le collaborazioni esclusive tra Dolce&Gabbana e rinomate realtà manifatturiere italiane. Tra queste, le caffettiere Moka di Bialetti, i vini della cantina siciliana Donnafugata, i tradizionali dolci di Fiasconaro e la pasta del Pastificio Di Martino di Gragnano, noto come la “Casa della Pasta” di Napoli.