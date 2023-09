Dolce&Gabbana, omaggio a tutte le donne

Pizzi e sensualità carnale per prossima stagione. E in passerella spunta Naomi Campbell

Pizzo e sensualità carnale. È un omaggio a tutte le donne, senza età e senza tempo, quello che Dolce e Gabbana mandano in scena per raccontare la loro primavera/estate 2024. Una stagione scevra da pregiudizi, dove a farla da padrone sono sensualità e femminilità allo stato puro. Sartorialità ed eleganza, fatta di trasparenze, abiti lingerie, calze e reggicalze delineano così il nuovo Dna del brand. I tailleur femminili sono impeccabili, il trench si porta in pvc. La giacca sartoriale scolpisce il corpo e non ha tempo “è come dire ‘mamma’ - dicono i due stilisti - l’italianità è il bel vestire, il fatto su misura”.

Bianco e nero con tocchi di animalier sono gli elementi chiave della collezione, intitolata Woman. Un universo che dialoga con l’immaginario della vecchia Sicilia, con il maschile e il femminile. La nuova immagine tratteggiata dal duo creativo è quella di una donna femminile e di estrema sensualità. Sicura di sé e forte. Una donna che strizza l’occhio a quelle immortalate dall’obiettivo di Helmut Newton.

“Oggi mamme e figlie si vestono simili - osservano i due stilisti -. È un grande tributo alle donne più adulte e alla loro sensualità. In passerella la donna matura è più sensuale, quella giovane più sartoriale, in un gioco delle parti”. Ritratti precisi di donne contemporanee, quindi, che ondeggiano in passerella avvolte da nuove proporzioni: tagliate, allungate e accorciate. Ci sono i tuxedo smoking e i pantaloni azzimati.

“Volevamo raccontare un’eleganza naturale e mai fuori posto - dicono Stefano Gabbana e Domenico Dolce -. Sono capi senza stagione, senza tempo, che vanno oltre il momento fashion. La donna è bella senza tempo”. La conferma arriva quando esce in passerella Naomi Campbell, fasciata in un abito lingerie di tulle con chocker e reggicalze. Capelli lunghissimi, tacchi a spillo, la super top, 52 anni, cammina fiera con la stessa falcata che la contraddistingue da una vita. Insieme a lei, tra le altre top, anche Natasha Poly, Vittoria Ceretti, Mariacarla Boscono, Irina Shayk e Ashley Graham. (di Federica Mochi)