Donatella Versace sostiene Elton John Aids Foundation

Con la figlia Allegra Beck e Versace Foundation fundraising per comunità Lgbtqia+. Obiettivo raccogliere 125 mln dollari per aumentare supporto persone a rischio malattia

La Versace Foundation, insieme a Donatella Versace e Allegra Versace Beck, hanno deciso di sostenere The Rocket Fund istituito dalla Elton John Aids Foundation, impegnandosi per cinque anni nel supporto di questa nuova campagna di raccolta fondi a sostegno delle comunità Lgbtqia+.Donatella Versace sarà nominata co-chair del The Rocket Fund. La donazione della Versace Foundation sarà utilizzata a supporto di programmi dedicati alla comunità Lgbtqia+, attraverso il The Rocket Fund della Elton John Aids Foundation, una nuova campagna che si prefigge l’obiettivo di raccogliere 125 milioni di dollari destinati ad aumentare il sostegno alle persone più a rischio di contrarre Hiv/Aids, compresi i membri della comunità Lgbtqia+, che sono stati colpiti in modo sproporzionato da questo virus.

"Sono davvero onorata di essere co-chair del The Rocket Fund e di sostenere questa iniziativa vitale insieme alla Versace Foundation - afferma Donatella Versace, Chief Creative Officer di Versace -. Sono molto orgogliosa di poter supportare la comunità Lgbtqia+. Versace ha sempre sostenuto l'inclusione e l'equità e ci impegniamo a sostenere Elton e la sua straordinaria Fondazione e la loro missione di porre fine all'Aids e allo stigma ad esso collegato entro il 2030".

Il The Rocket Fund si concentrerà sulla lotta alle disuguaglianze sanitarie, allo stigma e alla discriminazione che permettono all'Hiv/Aids di continuare a proliferare. Sostenendo programmi innovativi e partner che lavorano direttamente con le comunità e i governi, il The Rocket Fund incrementerà l'accesso alle risorse sanitarie, come test e medicine, contrasterà legislazioni discriminatorie e pericolose e permetterà alle categorie più a rischio di assumere il controllo della propria salute attraverso la prevenzione e l'informazione.

"Siamo orgogliosi di garantire il sostegno della Versace Foundation al The Rocket Fund della Elton John Aids Foundation - commenta Emmanuel Gintzburger, ceo di Versace -.Il nostro impegno quinquennale è volto a promuovere l'importante lavoro della Versace Foundation, che si impegna a collaborare con organizzazioni filantropiche e gruppi comunitari per promuovere l'equità, il benessere e la sicurezza delle comunità Lgbtqia+ a livello globale".

Aggiunge Anne Aslett, ceo di Elton John Aids Foundation: "In concomitanza con la celebrazione del Pride Month è necessario prendere atto dell'urgente necessità di porre fine allo stigma dell'Hiv che colpisce in modo sproporzionato la comunità Lgbtqia+ e contribuisce alle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari di base e primari in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi della nostra collaborazione con la Versace Foundation e siamo onorati di essere supportati nella missione del The Rocket Fund: smantellare queste disparità sanitarie e avvicinarci alla nostra idea di un mondo libero dall'Aids".