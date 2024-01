Francesco Centorame ospite di L.B.M. 1911 a Pitti uomo 105

In occasione di Pitti Immagine Uomo, manifestazione dedicata alla moda maschile in calendario a Firenze fino al 12 gennaio prossimo, Francesco Centorame è stato ospite del brand L.B.M. 1911. L’appuntamento con l’attore si è tenuto nello spazio dedicato al brand nel piano inferiore del Padiglione Centrale. Già protagonista di Skam Italia, Francesco, forte del successo di 'C’è ancora domani' di Paola Cortellesi, ha indossato i modelli iconici della collezione autunno-inverno 2024-2025, presentata dal brand nel corso della fiera. L’artista ha scelto dei total look capaci di raccontare la sua personalità e caratterizzati dallo stile inconfondibile di L.B.M. 1911. Giacche monopetto e cappotti dal taglio sartoriale, avvolgenti e confortevoli, che esaltando la figura, in un connubio inconfondibile tra versatilità e raffinatezza. I pantaloni, dalle linee pulite ed essenziali, con pratiche tasche posteriori e doppia-pince permettono al tessuto di modellarsi perfettamente sul corpo di chi li indossa.

Preziosa e sofisticata, la scelta della maglieria. Modelli caldi ed avvolgenti, dove risaltano i filati naturali come cotone e lana. La lavorazione mouliné rende la proposta dinamica ed essenziale nel guardaroba invernale. Perfettamente in linea con le tendenze contemporanee anche la felpa, proposta in pregiato cashmere per l’inverno. Modello dal carattere sportivo e grintoso, si abbina perfettamente alle nuove sneaker d’ispirazione retro-tennis e reinterpretate in chiave L.B.M. 1911, per un total-look urbano.

Francesco Centorame, che ha esordito al cinema nel 2020 con Gabriele Muccino nel film 'Gli anni più belli', ha visto nel 2023 un anno importante per la propria crescita artistica, partecipando alla Festa del cinema di Roma con tre progetti: l’opera prima di Nicola Conversa 'Un oggi alla volta', il film documentario su Giorgio Gaber diretto da Riccardo Milani e, infine, proprio la pellicola di Paola Cortellesi 'C’è ancora domani'. Nel 2024, oltre a far parte del cast della nuova serie “Fuochi d’artificio” di Susanna Nicchiarelli” e della pellicola 'Albatros', opera liberamente ispirata alla biografia del giornalista triestino Almerigo Grilz, Francesco tornerà in televisione con la nuova stagione di Skam Italia 6, in uscita il 18 gennaio e a teatro con 'Ho paura torero', prodotto dal Piccolo teatro di Milano al fianco di Lino Guanciale e regia di Claudio Longhi.