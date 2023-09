Fratelli Rossetti compie 70 anni: "Traguardo per tutta l'azienda"

Un cammino fatto di piccole grandi rivoluzioni. Fratelli Rossetti festeggia quest’anno un importante traguardo: 70 anni nel mondo della moda attraverso prodotti iconici, che hanno segnato la storia del brand milanese, intrecciando arte, creatività e tecnica. “Siamo felici di aver celebrato questo anniversario durante la fashion week - racconta il presidente Diego Rossetti -. È un traguardo importante per tutta l’azienda. Ma era giusto attendere settembre, questa città resta il centro del nostro mondo, insieme a Parabiago, piccola grande capitale dello storico distretto calzaturiero lombardo, dove nostro padre gettò le basi per questi sette decenni di crescita ed evoluzione".

Il brand di calzature ha infatti celebrato la ricorrenza il 21 settembre scorso a Palazzo Isimbardi, con un evento commemorativo per raccontare la collezione primavera/estate 2024 e anche l’heritage del brand. L'evento è stato l’occasione per guardare al futuro, senza mai dimenticare il passato, partendo proprio dall’icona per eccellenza: il mitico mocassino con i 'fiocchetti', nella versione Brera Anniversario 70, testimonianza della capacità di coniugare la più contemporanea espressione stilistica con il pregiato ricamo artigianale.

La limited edition, già disponibile nelle boutique ed online, si veste dei simboli raffiguranti le icone del marchio milanese, come le nappine per il mocassino Brera, la staffa per lo stivale Magenta e il fiore per la slipper Hobo. La ricerca stilistica, sempre capace di trascendere le mode nel suo essere fortemente contemporanea, è protagonista anche nella collezione primavera/estate 2024, dando così vita al mocassino Brera 'pixel' che vede la lavorazione intreccio prima realizzata a mano e successivamente stampata sulla tomaia. La slipper Hobo si impreziosisce di ricami artigianali dai motivi geometrici, colorati e freschi, ricreando quasi un effetto tridimensionale. Il mondo Magenta prosegue la strada dell’innovazione, puntando su sandali caratterizzati da colori sgargianti e linee morbide che donano un senso di eleganza quotidiana.

Per questa importante occasione, il racconto della nuova collezione si fonde con l’heritage del brand: cinque pezzi d’archivio, il pattino, il mocassino Brera, la sockless Yacht, lo stivale Magenta e la slipper Hobo, ripercorrono una storia iniziata 70 anni fa dal genio visionario di Renzo Rossetti che, mosso da una passione per lo sport, inizia a realizzare scarpe estremamente morbide e leggere per atleti professionisti, firmando questi primi modelli con il marchio 'Rossetti Yankee' e ponendo le basi di un grande futuro. Oggi, grazie al know-how tramandato dal padre, i figli Diego, Dario e Luca Rossetti continuano a portare avanti i modelli che hanno reso grande il nome Fratelli Rossetti, nel segno dell’eccellenza, di una produzione locale e artigianale, della ricerca e dell’innovazione che da sempre contraddistinguono il brand, permettendo di stare al passo con i tempi, oggi come allora.