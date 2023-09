Gianvito Rossi, femminilità eclettica

La nuova collezione di calzature per la primavera-estate 2024 si ispira all'impero romano

E' una donna eclettica e seducente quella immaginata da Gianvito Rossi per la prossima primavera-estate. Forte e seducente, glamour e raffinata. Due facce della stessa medaglia che si traducono in una collezione di calzature che si ispira all'impero romano tra tocchi di argento, oro, e dettagli preziosi.

A ispirare il designer i bracciali in pelle indossati ai tempi dell’Antica Roma, qui reinterpretati in sandali metallici con foglie d'alloro dorato che si arrampicano sulla gamba, modelli gladiatore flat e sandali a punta.

Per il daywear spazio a sandali gladiatore e plateau dal tacco chunky, con fibbie rotonde oversize mentre il tacco basso fa capolino sulle slingback con cordino in pelle elasticizzata. Pratiche e confortevoli. Nella palette dei colori per il giorno spiccano i toni neutri del marrone e cipria, ma anche fresia, pistacchio e azzurro.