Giuliana Cella firma per Coin Excelsior capsule itinerante

GC.CI by Giuliana Cella sarà in speciali corner pop up nei department store di quattro città italiane

Giuliana Cella firma per Coin Excelsior, GC.CI, una capsule itinerante in speciali corner pop up nei department store di quattro città italiane. La principale catena di department store in Italia, ha invitato la regina dell’etno chic, a creare GC.CI by Giuliana Cella, una speciale capsule di abbigliamento, accessori e gioielli. Partito da Milano con un corner pop up, il progetto sbarca nei Coin Excelsior di Roma il 17 aprile, proseguendo poi per Napoli e Verona.

Creatrice fuori dai canoni e collezionista del raro, Giuliana Cella ha conquistato fama internazionale negli anni ’90, assemblando nel suo atelier di via Borgonuovo a Milano, i tessuti orientali della sua collezione, in pezzi unici dalle forme occidentali. Una fusion ante litteram, tra quotidianità e rarità, che le è valso il titolo del Financial Time di 'regina dell’etno chic'. Tra le sue clienti, Sharon Stone, Michelle Pfeiffer, Marta Marzotto e Ornella Vanoni, sua grande amica che ha vestito anche per l’edizione 1999 del Festival di Sanremo.

Per il valore sociale del suo stile inclusivo, nel 2004 il Parlamento Europeo ha invitato Giuliana Cella a esporre una retrospettiva delle sue creazioni. Fedele aristo-modella, Lavinia Borromeo, non ancora moglie di John Elkann. In costante evoluzione, Giuliana Cella intraprende il nuovo progetto con Coin Excelsior, scegliendo come 'compagno di viaggio', Artom Strategy Spa, nella persona di Artur Artom al quale la lega una lunga amicizia. È nata così la collezione GC.CI. (acronimo di Giuliana Cella e Coin), una selezione di tuniche e kaftani ricamati a mano. Per la primavera-estate ’24, micro coat in cotone e seta. Mentre, camicie e camicioni di cotone, sono impreziositi da inserti di pizzo. Mirata, la scelta di piccoli pezzi agili per il 'nomadismo estetico': top e pantaloni in jersey da miscelare ai capi più importanti. Completano la capsule, borse decorate da charms e ornamenti per i capelli con perline e charms. Per lo più, pezzi unici, i gioielli, sono in argento, bronzo dorato, ceramica raku e zirconi.

“Nella mia esperienza di grande viaggiatrice - racconta la creatrice - ho esplorato le etnie e le culture più svariate, miscelandole e rielaborandole in uno stile unico: un atlante libero da ogni confine”. Con l’esperienza di GC.CI by Giuliana Cella, già ribattezzata 'ex-cella-nza' (acronimo di Excelsior, Cella ed eccellenza), il percorso continua nella dimensione del tempo. “Attraverso il drastico cambiamento generazionale - continua Cella - per interagire con i nuovi linguaggi estetici, rispondendo alla contemporaneità".