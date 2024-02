'Gucci Cosmos' fa tappa in Giappone. Dopo Shanghai e Londra, la griffe della doppia G porta l'immersiva mostra itinerante a Kyoto, città gemellata con Firenze, che ha dato i natali alla maison. La nuova edizione aprirà il prossimo ottobre presso il Kyoto City Kyocera Museum di Kyoto, città giapponese gemellata con Firenze. La mostra è allo stesso tempo una lettera d'amore alle radici fiorentine di Gucci e un tributo alla perenne creatività del brand, e invita i visitatori a intraprendere un fantastico viaggio che si snoda a spirale, in avanti e a ritroso, attraverso i decenni, celebrando al contempo il profondo legame con Kyoto.

In quanto mostra itinerante, 'Gucci Cosmos' porta il patrimonio e la maestria artigianale della maison in tutto il mondo, aprendo le porte dell'archivio Gucci a Firenze e mettendo in evidenza come gli storici modelli ed emblemi della Maison si siano evoluti nel corso del tempo. Come le tappe precedenti, che hanno dato il dovuto rilievo alla città ospite, anche questa tappa sarà caratterizzata da narrazioni ed elementi specifici che riflettono la storia di Kyoto e del Giappone, fatta di tradizioni che perdurano nel tempo e di innovazione.

Firenze, città natale di Gucci, vanta un rapporto di gemellaggio con Kyoto sin dal 1965. Nel 2021, nel quadro delle manifestazioni volte a celebrare il centenario della Maison, Gucci ha dato vita a un progetto intitolato 'Gucci in Kyoto', il cui programma ha incluso mostre allestite presso il Tempio Kiyomizudera, registrato come Patrimonio dell'Umanità, in residenze urbane nel centro di Kyoto, e presso lo storico Tempio Ninna-ji, costruito nel IX secolo. Con tali iniziative Gucci ha voluto rendere omaggio a Kyoto, città in cui tradizione e innovazione coesistono in mille modi. Questo legame si approfondisce ulteriormente grazie all'accoglienza che la città offrirà a 'Gucci Cosmos' per la sua edizione giapponese.

Frutto della collaborazione tra l'artista britannica Es Devlin, che ha realizzato le precedenti mostre, e l'italiana Maria Luisa Frisa, curatrice di moda, 'Gucci Cosmos' propone la storia poliedrica della maison, mettendo in luce gli irrinunciabili principi che la animano fin dalla sua fondazione nel 1921, rintracciandone le fonti di ispirazione sempre nuove, e dando risalto alla sua creatività sempre attuale. La mostra evidenzia come per oltre un secolo i codici e lo spirito senza tempo di Gucci abbiano trovato espressione concreta nei suoi modelli più iconici, e come questi oggetti, che hanno segnato un'epoca, abbiano sempre ispirato e siano stati reinterpretati dai visionari stilisti della maison.