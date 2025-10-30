Gucci debutta nello sportswear invernale con Jannik Sinner

Gucci debutta nel mondo dello sportswear invernale con il lancio della campagna e della collezione Gucci Altitude. Un connubio di performance d’alta quota e codici emblematici, che esplora lo spazio tra cielo e montagna, immobilità e slancio, dove l’elevazione diventa al tempo stesso letterale e simbolica. Protagonista della campagna è il global brand ambassador del marchio, Jannik Sinner, che ha tracciato un percorso diverso sulle piste come giovane campione di sci prima di raggiungere la vetta del tennis mondiale. Le immagini della campagna lo seguono tra le cime innevate di un orizzonte infinito."È stato uno shooting davvero speciale e unico, in mezzo alle montagne - ha commentato Sinner -. Ho sempre amato la montagna, e questo servizio si è svolto in uno scenario assolutamente incredibile. Gucci propone sempre idee straordinarie, ma questa era davvero magica e un’esperienza che non dimenticherò mai".

Ispirandosi alla precisione dell’abbigliamento tecnico da neve e alla tradizione della maison nel leisurewear, la campagna presenta la nuova collezione come un equilibrio tra impegno e naturalezza. Ogni capo risponde con una sobria chiarezza, fondendo forma e funzione, progettato per muoversi in armonia con l’ambiente circostante. L’abbigliamento alpino viene reinterpretato attraverso una lente contemporanea, con elementi tecnici sublimati in silhouette raffinate, capaci di assecondare il ritmo dei terreni mutevoli. A completare la selezione, proposte di eyewear dall’ispirazione sportiva, tra cui una maschera da sci e occhiali avvolgenti, entrambi impreziositi dal logo Gucci.

Combinando prestazioni avanzate e codici distintivi con capi tecnici appositamente studiati, la collezione è realizzata con tecnologie all’avanguardia e un’eleganza sofisticata, presentando modelli caratterizzati da strutture tristrato traspiranti, finiture idrorepellenti e dettagli funzionali come tasche porta-skipass e interni touch-screen. Accanto al ready-to-wear, agli accessori e alle calzature, la maison presenta anche articoli di alta precisione in partnership con Head. Progettata per lo sci e le avventure outdoor, la selezione comprende sci e bastoncini, snowboard, borse sportive e caschi impreziositi dall’iconica Web stripe della Maison, ridefinendo lo sportswear tecnico per i momenti più intensi dell’inverno.