Guida per organizzare un matrimonio perfetto in Puglia

In collaborazione con: Elena Le Fosse

La Puglia è una regione ricca di fascino e bellezze di ogni genere. Organizzare il tuo matrimonio in questa cornice potrebbe essere la soluzione giusta per rendere questo giorno davvero indimenticabile.

Trattandosi di un giorno così speciale, sicuramente desideri che tutto proceda al meglio sia per te che per i tuoi ospiti. In questo articolo parleremo dei fattori da prendere in considerazione per questo tipo di organizzazione.

Contatta un wedding planner

Quella di contattare un wedding planner Puglia esperta come Elena Le Fosse, può rivelarsi una soluzione intelligente. Questa figura, infatti, non solo ti aiuterà a curare ogni dettaglio dell'evento, ma anche a risparmiare tempo prezioso e a far rientrare le decisioni prese nel budget a disposizione, evitando così spese superflue.

Scegli la location dei tuoi sogni

La Puglia offre una gran varietà di location mozzafiato per celebrare il matrimonio. Tra le scelte più suggestive e pittoresche ci sono le masserie di lusso con piscina. Diverse sale ricevimenti, poi, sono strutturate secondo lo stile tipico e inconfondibile della zona. Diversi sposi optano per il matrimonio in spiaggia, un'altra scelta davvero originale.

Nella scelta della location tieni conto del tuo budget, ma anche del numero degli invitati e della logistica.

Tieni conto del clima

La maggior parte dei matrimoni viene celebrata durante i mesi estivi, da Maggio a Settembre. In questo periodo le temperature potrebbero essere particolarmente alte, e per questo motivo sarebbe opportuno prendere in considerazione delle soluzioni per recare un po' di refrigerio ai tuoi ospiti, soprattutto durante le consumazioni all'aperto. La primavera e l'autunno offrono temperature più miti e prezzi più accessibili.

I paesaggi, in queste stagioni dell'anno, sono davvero incantevoli.

Gestione degli ospiti

Agevola la permanenza dei tuoi ospiti, soprattutto se vengono da lontano. Potresti fornire loro le informazioni necessarie per trovare facilmente alloggi e mezzi di trasporto locali. Un'altra idea interessante per rendere la loro permanenza più gradevole è quella di mettere loro a disposizione delle informazioni inerenti i punti di interesse turistico presenti nella zona.

Tradizione pugliese

Approfitta del fatto che ti trovi in una regione particolarmente fiera delle proprie tradizioni. Includi alcune di queste all'interno della tua festa. Potresti, ad esempio, includere uno spettacolo di pizzica dal vivo. La pizzica è la danza popolare del Salento.

Cibo e vini

Tra le grandi aspettative degli ospiti che vengono invitati ad un matrimonio in Puglia ci sono le portate.

A tal riguardo, hai solo l'imbarazzo della scelta. Proponi un menù a base delle prelibatezze autentiche del posto.

Da non trascurare è anche la scelta dei vini. Alcuni dei vini più rappresentativi e apprezzati della zona ci sono il Nero di Troia, il Negramaro del Salento e il Primitivo di Manduria.

Conclusioni

Inizia a organizzarti con largo anticipo, così da non rischiare di lasciarti sfuggire una delle tue location preferite. La Puglia è infatti una meta piuttosto gettonata, e non solo dai locali.

Per la gestione di tutto ciò che è correlato alla festa di matrimonio, affidati a un professionista, in modo che tutto venga organizzato nel minimo dettaglio e tu e il tuo partner possiate semplicemente godervi la magia di questo giorno!