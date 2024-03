H&M, la nuova collab è firmata Rokh

Sarà con il brand emergente Rokh la prossima collaborazione di H&M. Amato per le sue versioni sperimentali dei capi basic del guardaroba, sotto la guida del designer coreano Rok Hwang, Rokh è ricercato per i suoi modelli sapientemente personalizzabili e intrisi di un'eleganza fuori dagli schemi. La collezione, che comprende abbigliamento femminile, maschile e accessori, sarà disponibile dal 18 aprile prossimo in punti vendita selezionati H&M e online su hm.com.

La collezione Rokh H&M si compone di capi fortemente identificativi di Rokh per la loro adattabilità, come i trench a doppio strato o gli abiti con orlo staccabile, abbinati a capi corsetto, borse giocose ispirate all'ufficio e gioielli di grande effetto.

"Rokh è un brand all'avanguardia sull’onda di designer coreani - afferma Ann-Sofie Johansson, creative advisor e head of design womenswear di H&M - i cui abiti concettuali e allo stesso tempo indossabili stanno conquistando la moda in questo momento. Siamo orgogliosi di presentare un’edizione speciale dei classici del guardaroba del designer Rok Hwang e non vediamo l'ora di vedere come i nostri clienti li indosseranno".

"I modelli Rokh sono classici ma con una costruzione radicale, per un approccio al design senza tempo - afferma Rok Hwang, creative director di Rokh -. Sono entusiasta di condividere la nostra visione con un grande numero di clienti in tutto il mondo grazie a questa collezione con H&M".