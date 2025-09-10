L'evento 'The London Issue' si terrà il 18 settembre presso 180 The Strand e sarà aperto al pubblico. I biglietti per talk, workshop e sfilata, disponibili tramite link sui social

H&M presenterà le collezioni A/I 2025 alla London Fashion Week, attraverso una celebrazione dello stile e dell'espressione di sé che ridefinisce i confini di genere, con protagonisti come Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Angelina Kendall e Sora Choi. Questo settembre, H&M torna alla London Fashion Week con una presentazione delle sue collezioni più sofisticate. 'The London Issue' inviterà la fashion community a partecipare a panel incentrati sullo stile, seguiti da una sfilata che metterà in luce l’espressione personale e la visione creativa di H&M. Un team di creativi visionari, che stanno ridefinendo il panorama della moda contemporanea, curerà l’evento: dalla leggendaria editor Katie Grand allo stylist di fama internazionale Jacob K. 'The London Issue' si terrà il 18 settembre presso 180 The Strand.

Altre collaborazioni artistiche includono movement direction a cura di Harry Alexander; design luci e spazi firmato Matiere Noire; visual dello show realizzati dallo studio creativo Special Offer e direzione musicale dei produttori elettronici David e Stephen Dewaele, noti come Soulwax & 2manydjs. 'The London Issue' è stato ideato dall’agenzia creativa Kennedy. I talenti presenti nello show includeranno Alex Consani, Paloma Elsesser, Amelia Gray, Angelina Kendall e Sora Choi.

“H&M crede nel dare spazio alla creatività in tutte le sue forme. Siamo entusiasti di collaborare con tanti leader del settore e forze creative incredibili che stanno ridefinendo l’espressione personale e lo stile d’avanguardia”, afferma Ann-Sofie Johansson, head of Design & Creative Advisor di H&M. In linea con lo spirito di inclusività e collaborazione che ha sempre contraddistinto H&M, 'The London Issue' – come la maggior parte degli eventi recenti del brand – sarà aperto al pubblico. I biglietti per il programma diurno di talk e workshop, così come per la sfilata, saranno disponibili tramite un link di registrazione sui social media.

La collezione A/I 2025 di H&M sarà divisa in due release: il primo capitolo si ispira alla rivoluzione culturale della Gran Bretagna di fine anni ’90, quando creativi, artisti, musicisti e icone di stile hanno ridefinito l’espressione personale e la propria identità. Le modelle del momento Mona Tougaard, Vittoria Ceretti, Alex Consani, Sora Choi e Angelina Kendall sono protagoniste della campagna, fotografata a Londra da Anthony Seklaoui e Mitch Ryan, con lo styling curato da Jacob K. “La collezione A/I 2025 è ricca di riferimenti - afferma Eliana Masgalos, designer H&M Womenswear - dal Britpop alle icone dell’alta moda anni ’90. È una celebrazione della cultura, dello stile, del suono, dell’arte e dello spirito anticonformista di Londra. Dato che lo stile britannico era ovunque nel nostro moodboard, è ideale che questa celebrazione speciale si tenga proprio durante la London Fashion Week".

Entrambi i capitoli della collezione A/I 2025 saranno presentati all’evento della LFW, insieme alla linea H&M Studio e alla sofisticata collezione maschile H&M Atelier. L’evento segna un audace ritorno alla London fashion week, mettendo in risalto la forza delle collezioni H&M. Prosegue inoltre la serie di mega-eventi che H&M ha organizzato in tutto il mondo nell’ultimo anno, tra cui un festival a Los Angeles per celebrare la stagione P/E e performance esclusive di musicisti iconici a New York e Londra. Il primo capitolo della collezione A/I 2025 sarà disponibile, dal 12 settembre, nei punti vendita H&M e online su hm.com.