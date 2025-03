I caftani bohémien di Sara Roka, dalla medina a Marella Agnelli

"Una moda per belle persone", così definiva il caftano Diana Vreeland, ex direttrice di Harper’s Bazaar e Vogue America, nonché icona di stile negli anni Sessanta. Proprio in quel periodo, grazie all'influenza di Yves Saint Laurent – e alla sua passione per il Marocco – , Emilio Pucci, Halston e molti altri, il caftano viene consacrato come capo must-have del guardaroba. Bianca Jagger, Marella Agnelli, Lee Radzwill e Marta Marzotto sono solo alcune delle icone che hanno reso questa estetica senza tempo. Per la stagione primavera-estate 2025, Sara Roka si ispira a questo universo e propone un caftano lungo, declinato in stampe airone e floreali. Realizzato in 100% twill di seta, si distingue per una chiusura frontale a polo, impreziosita da dettagli a contrasto in popeline di cotone.

Nata Vancouver in Canada e laureata al Summa Cum Laude a Fit (Fashion Institute of Technology) di New York partecipando ad un programma internazionale con tappa al Polimoda Fashion Institute di Firenze, dopo le prime esperienze in Michael Kors e Valentino e le collaborazioni con diversi brand Made in Italy, Roka nella primavera del 2010, spinta dal desiderio di esprimere la sua visione della moda, lancia il suo marchio omonimo. Attingendo al potere del femminile e al fascino della personalità, Sara Roka crea le sue collezioni, esclusivamente Made in Italy, prediligendo il cotone e la seta e utilizzando stampe e tessuti di alto pregio con vivaci fantasie floreali, che alterna al rigore della riga e del bianco puro.

“Il complimento più bello lo ricevo quando le mie clienti dicono 'indosso un tuo abito e sono felice' - dice la creativa -. Desidero che le mie clienti si sentano sempre a loro agio e che le mie creazioni ne esaltino la personalità. Amo le donne un po’ globetrotter come me, decise, che sanno osare e non rinunciano alla loro femminilità neppure quando indossano una semplice camicia in popeline bianco”. Il brand è presente in diversi tra i più esclusivi multi-brand e department store negli Stati Uniti e in Europa.