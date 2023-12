I capi indispensabile nel Guardaroba Premaman: gli imperdibili consigli di Pietro Brunelli

In collaborazione con: Pietro Brunelli

La gravidanza è un periodo delicato e in continua evoluzione, caratterizzato da cambiamenti fisici, umorali, ormonali. Per questo, niente di più sbagliato è cambiare anche il proprio stile. Chiaramente il comfort diventa la priorità principale – e forse l’unico aspetto a cambiare – poiché prima della pancia poteva essere comune indossare tacchi alti e abiti troppo stretti senza riscontrare troppe difficoltà.

La propria silhouette ha bisogno di essere bilanciata in maniera differente, per questo diventa fondamentale ridisegnare il corpo della donna in gravidanza. Ogni nuova curva andrà esaltata, perché non esiste al mondo nulla di più bello di una donna incinta.

Il pancione diventa protagonista dello stile, va sfoggiato nel migliore dei modi, in perfetta sintonia con il resto del corpo. Un corpo più morbido, dentro al quale si fa spazio il miracolo della vita. Un corpo a cui rapportarsi con ammirazione e femminilità.

Abiti premaman: gli abiti più fashion e confortevoli

Fatta questa premessa, non resta che dedicare l’attenzione all’abbigliamento premaman. Per mantenere e curare il proprio stile, ricordando di esaltare le nuove forme, è fondamentale acquistare dei nuovi capi di abbigliamento che saranno fashion e confortevoli al tempo stesso.

Vestire premaman vuol dire reinventare il proprio outfit, esaltando al meglio la sensualità della gravidanza. È per questo che pietrobrunelli.it ha creato una collezione di abiti premaman perfetti per le occasioni più casual, ma anche per le riunioni di lavoro o le serate più eleganti.

Qualsiasi sia il proprio stile, dal più trendy al più chic, nel tuo guardaroba premaman non possono mancare alcuni capi must have che rispecchino la personalità ed esaltino la bellezza di un corpo che cambia per accogliere una nuova vita.

Ogni capo che entra a far parte del tuo guardaroba premaman va scelto con la stessa cura con cui si sceglievano gli abiti prima di rimanere incinta. Sebbene il nuovo guardaroba debba puntare di più sulla comodità e sulla funzionalità, non dovrà mai essere sacrificato il look, dal più sobrio al più glamour.

Anche la palette di colori richiede attenzione. Le sfumature cromatiche che più si abbinano all’incarnato della donna in gravidanza devono essere sempre rispettate.

La regola, in generale, è una: se quel colore si intonava bene al proprio corpo e al proprio stile prima della gravidanza, andrà bene anche durante e dopo il parto. L’importante è selezionare dei capi che si abbinino in maniera coerente, in modo da facilitare gli accostamenti. Se questi indumenti rientrano all’interno di un’unica palette cromatica, inoltre, non sarà possibile commettere errori di stile.

Il tuo nuovo guardaroba di abiti premaman comprati durante la gravidanza, sarà utilizzato anche dopo aver partorito. I tanti outfit che si potranno creare possono essere sfoggiati anche dopo essere ritornate al proprio peso forma. Il trucco sta nell’acquistare dei capi strategici che possano essere abbinati e ricombinati tra loro per creare outfit di tendenza, efficaci e versatili in qualsiasi occasione.

Tra gli indumenti che non possono mancare spiccano i jeans premaman, necessari per accogliere il pancione con morbidezza e comodità. Dotati di una fascia elastica in jersey, realizzati con design ricercato e materiali di qualità, sostengono la pancia e slanciano la silhouette. Ma ciò che li caratterizza ulteriormente è il fatto di rientrare tra i capi post pregnancy: dei jeans perfetti per esaltare con delicatezza le curve, la sensualità e le tendenze alla moda anche dopo la gravidanza.

Un ultimo ma importantissimo consiglio firmato Pietro Brunelli riguarda le taglie. L’errore più comune che si commette in gravidanza è quello di acquistare indumenti di una o due taglie più grandi, errore che non può essere commesso nello shopping di abiti premaman. Sono i capi che devono adattarsi alle nuove forme, per questo è importante continuare a comprare la stessa taglia che si portava prima della gravidanza.