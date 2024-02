Iceberg, viaggio nella maglieria per celebrare i 50 anni

Per il prossimo autunno-inverno il direttore creativo James Long manda in scena una collezione in cui alcuni capisaldi del brand di Gilmar, come la maglieria e lo sportswear, dialogano abilmente.

È un viaggio nella maglieria, e negli archivi, quello pensato da Iceberg per festeggiare i 50 anni del brand. Per il prossimo autunno-inverno il direttore creativo James Long manda in scena una collezione in cui alcuni capisaldi del brand di Gilmar, come la maglieria e lo sportswear, dialogano abilmente. “Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario di Iceberg - dice all’AdnKronos il direttore creativo James Long - e ho voluto mantenere il focus sul knitted outwear, con tocchi di colore pop e veri contrasti tra femminile e maschile. Questa è una celebrazione del brand, è quello che volevo fare, a modo mio. Mentre disegnavo la collezione ho pensato ai ragazzi e alle ragazze del mio team. Non sono un follower di celebrities ma mi piace osservare le persone in strada e il modo in cui si vestono, mi ispiro a quello”.

In passerella, sulle note di ‘Pendulum’ di Synthful Pleasures, il focus è tutto sui capispalla, come i nuovi cappotti realizzati a taglio vivo, reversibili e versatili, che possono essere indossati da entrambi i lati: uno in ecopelle e l'altro con un motivo a spina di pesce. I cappotti scozzesi con zip in metallo, invece, richiamano sia l'iconica estetica 80s di Iceberg, sia il design delle sfilate londinesi di James Long. Non mancano gli inconfondibili stemmi di Scottie sui cardigan in maglia scozzese, un tributo diretto all'heritage del brand. E ancora coat e giacche con maniche montone, frange e tessuti spigati.

La maglieria è la vera protagonista. Una passione condivisa anche da James Long, che ha sempre dato grande rilievo alle lavorazioni a maglia e che oggi enfatizzata con estremità volutamente lunghe, come nel pullover con Tom di Tom & Jerry, in omaggio all'amore di lunga data del brand per l'universo animato. “Quest’anno, per il 50esimo anniversario del brand abbiamo fatto un lavoro d’archivio - sottolinea Paolo Gerani, ceo di Gilmar, proprietaria di Iceberg -. Abbiamo voluto fare una rivisitazione del brand nato nel 1974, che ha inventato lo sportswear. La maglieria ha sempre giocato un ruolo fondamentale e oggi la collezione è molto fedele al nostro Dna, ed è resa vivace grazie al mix con altri materiali”.

Maglieria che fa rima con praticità: “E’ viva e ci sorprende costantemente - ammette Gerani -. Ci sono centomila modi di farla. La nostra maglieria si distingue e viene lavorata con altri tessuti come il montone o il nylon, è un mix and match di materiali che è parte del brand”. Gli archivi sono celebrati anche attraverso i dettagli hardware. In particolare, cerniere e occhielli che adornano abiti in chiffon e maglioni a coste. Un lavoro ben costruito e pulito. “Siamo soddisfatti del lavoro di James - dice Gerani -. È fedele al nostro Dna. Abbiamo 20mila capi di archivio, ci si può lavorare per i prossimi 50 anni. L’archivio è il fondamento di un’azienda”. (di Federica Mochi)