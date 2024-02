Il dreamscape di Genny: "La mia donna forte e sensuale"

Per il prossimo autunno-inverno Sara Cavazza Facchini si ispira a un viaggio in un luogo onirico: "Volevo ritrovare un equilibrio con la natura"

È un viaggio in un luogo onirico, tra la natura incontaminata e i paesaggi della pampas, quello immaginato da Sara Cavazza Facchini per raccontare il prossimo autunno-inverno targato Genny. “Per questa collezione - spiega la stilista all’AdnKronos - mi sono ispirata a un viaggio in un ‘dreamscape’, un luogo onirico, rappresentato da colline ricoperte di distese di pampas, sui toni del rosa. Volevo ritrovare un equilibrio con la natura che oggi, con il caos in cui viviamo, può trasmettere serenità interiore e voglia di contatto reale con i materiali”.

L’idea era creare capi avvolgenti, dalle forme ‘cocoon’ uniti al tayloring da lavoro un po’ over nelle spalle ma avvolgente nel punto vita. Sulla catwalk, allestita nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, non mancano gli stilemi della maison: dall’orchidea, che si ispira allo stile pittorico naturale e delicato di Georgia O' Keeffe, al bianco, sfumato nei toni del giada e del cipria, fino al rosso e al vinaccia.

Tra i tessuti è tutto un gioco di equilibri: lo chiffon e l'organza, di top e bluse leggere si affianca ai cappotti avvolgenti e dalle maniche abbondanti. Anche le maglie, lavorate con lana intrecciata, creano un effetto pelliccia mentre le mini-paillettes degli abiti da sera e i ricami con borchie e cristalli enfatizzano le scollature. Tra i pezzi chiave anche i pantaloni dai volumi baggy e gli stivali effetto calza.

“C’è una delicatezza che ricorre nei tessuti - evidenzia Sara Cavazza Facchini - come l’organza in contrasto con la maglieria che avvolge il corpo. Per l’evening wear, invece, ho le micro-paillettes creano un effetto di seconda pelle”. Delicata e romantica, ambiziosa e tenace, in passerella sfilano tutti i volti della donna Genny: “È sensuale ma moderna - chiosa la stilista - soprattutto è decisa in tutti i look che indossa”. In prima fila, ad applaudire la stilista, oltre alla modella Jaden Smith, anche l'attore e rapper Jaden Smith, figlio del celebre Will. (di Federica Mochi)