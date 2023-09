Il paradiso tropicale di Roberto Cavalli

Per la prossima primavera-estate Fausto Puglisi immagina un party dove si muovono fiere Bianca Jagger, Valentina Cortese e Cher: "In passerella trionfo di positività, bellezza e felicità"

Un viaggio in una giungla onirica, nel segno di Roberto Cavalli. E’ l’immaginario tratteggiato da Fausto Puglisi per la prossima primavera estate, nel quale si muovono fiere tre donne forti e indipendenti come Valentina Cortese, Bianca Jagger e Cher “tre donne agli opposti ma che convivono perfettamente in sintonia - racconta lo stilista -. I colori sono importantissimi: ho pensato a un trionfo di positività, bellezza e felicità. Un tramonto continuo, dal rosa all’arancione, un viaggio nel deserto del New Messico”.

In passerella tutto grida Cavalli: dai coloratissimi caftani in chiffon, alle piume che decorano biker e abiti da sera, passando per il denim e il completo da sera. Le piume giocano un ruolo principale nelle stampe che si alternano così come faceva Roberto, lavorando dal pittorico allo sviluppo della fotografia ingigantita - sottolinea Puglisi -. E poi ci sono i micro pois, un tributo alla pigiameria maschile, che convivono con le piume estremamente femminili”.

Il denim gioca un ruolo fondamentale: “Roberto Cavalli era il re del denim e abbiamo proposto delle lavorazioni sabbiate straordinarie o a stampa nella grande tradizione Cavalli - spiega lo stilista -. Il kimono è il nuovo cappotto, stampato, a pois, a tinta unita, ricamato”. Dal tramonto all’alba il glamour la seduzione è il minimo comun denominatore della collezione. “E’ una donna che non rinuncia a essere glamour” fa notare Puglisi.

Per la prima volta le borse sono sviluppate in modo consistente, con una clutch d’archivio decorata da due artigli di metallo dorato, che diventa un modello hobo o medio con frange e tracolle. Ai piedi non ci sono mezze misure: o slingback rasoterra con piume di struzzo o sandali in cuoio con zeppe vertiginose “il cuoio è toscano, il massimo del made in Italy” assicura lo stilista. (di Federica Mochi)