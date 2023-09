Il rigore soft di Jil Sander

Un labirinto ovattato accoglie gli ospiti alla sfilata di Jil Sander, dove Lucie e Luke Meier, i direttori creativi del brand, mandano in scena la loro spring-summer 2024. Una collezione rigorosa e scultorea per l’etichetta di Otb, che mantiene intatti i suoi codici stilistici basati su linee essenziali e uno stile timeless. In passerella gli abiti sono aderenti e le gonne si fanno corolla.

Cristalli impreziosiscono colli e colletti e fanno capolino anche dalle calzature, dove dominano boots e anfibi per lei e per lui. Tra i capi cult il romper stretto in via o il completo da uomo in vernice, mentre la sartorialità fa da leitmotiv alla collezione: dalle giacche rigorose ai gilet oversize con oblò circolari bordati di metallo, passando il lunghissimo trench pitonato, bermuda e shorts. Un tailoring deciso e lineare, nel quale non mancano tagli simmetrici e giochi di tessuti laccati. Ad addolcire alcuni look le stampe di cane e gatto che si stagliano su dei long dress indossati come fossero lunghissime bluse. (di Federica Mochi)