Its, un italiano tra finalisti contest per talenti emergenti

Its Contest, uno dei più importanti concorsi per talenti creativi al mondo fondato da Barbara Franchin nel 2002, annuncia la rosa dei finalisti dell’edizione 2023, dopo due intense giornate di lavoro per la giuria internazionale invitata a Trieste, che ha analizzato una selezione delle oltre 750 proposte creative ricevute da 65 paesi. Sono sedici i talenti della nuova generazione di designer emergenti di moda, accessori e gioielli tra cui l'italiano Ivan Delogu, che seguiranno le orme di Demna, Matthieu Blazy, Richard Quinn, Chopova Lowena, solo alcune delle stelle del panorama creativo intercettate all’inizio del loro percorso dal contest internazionale fondato nel 2002 da Barbara Franchin, Presidente di Fondazione Its.

Da oltre vent’anni il contest agisce come un sismografo, registrando e interpretando le onde creative e le nuove direzioni del talento a tutte le latitudini: “Siamo davanti a un cambio generazionale dell'immagine, dei punti di riferimento. Una nuova generazione di designer sta prendendo piede e i giovani talenti se ne stanno accorgendo, tracciando percorsi diversi - spiega Barbara Franchin - Attualmente, la moda sta vivendo un momento di grande confusione e riassestamento, con una ridefinizione in corso del ruolo del direttore creativo. Come sarà il designer del futuro? Una figura che si allontana dal processo creativo, cedendo il passo a fattori economici".

A selezionare i finalisti dell’edizione 2023, un panel di esperti di moda, design e talent scout capaci di interpretare lo spirito dei tempi, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Positivo il loro giudizio: “La qualità dei progetti di Its Contest è sempre sopra la media, con tanta creatività e libertà di espressione" afferma Sara Sozzani Maino, Creative Director della Fondazione Sozzani. I progetti "erano incredibili, un mix di concretezza ed escapismo. Il futuro inizia qui" aggiunge Orsola de Castro, co-fondatrice di Fashion Revolution e autrice. Il processo è rigoroso, come nota Thierry-Maxime Loriot, curatore, scrittore e direttore creativo di fama internazionale, alla sua prima esperienza come giurato: “È molto importante che i designer sappiano che il loro lavoro è stato esaminato e selezionato con cura da professionisti del settore. È fondamentale sostenere e dare una piattaforma alla nuova generazione". Vedere i portfolio fisici e i progetti digitali "ci ha consentito di entrare pienamente nel mondo dei designer. Sono colpito dal talento e dall’ispirazione che ho trovato” aggiunge Tom Eerebout, stylist di alcune delle più brillanti stelle del panorama musicale.

Gli undici finalisti della categoria fashion sono: Chelsea Jean Lamm - Germania, Clementine Baldo - Francia, Daniel Bosco - Canada, Ivan Delogu - Italia, Ju Bao - Cina, Marcel Sommer - Germania, Mert Serbest - Turchia, Momoka Sato - Giappone, Shanon Poupard - Francia, Silvia Acien Parrilla - Spagna, Tomohiro Shibuki - Giappone. Per gli Eun Ji Oh - Belgio e Tal Maslavi - Israele per i gioielli: Kexuan Liu - Cina e Richard Farbey - Regno Unito. 6 finalisti - Artwork selezione Swatch Art Peace Hotel: Chelsea Jean Lamm - Germania, Daniel Bosco - Canada, Ivan Delogu - Italia, Lilian Navarro - Francia, Shanon Poupard - Francia e Silvia Acien Parrilla - Spagna. Infine 3 finalisti selezione Lotto Sport : Clementine Baldo - Francia, Ivan Delogu - Italia e Tomohiro Shibuki - Giappone.

Ogni finalista di Its Contest 2023 si aggiudica da subito il nuovo Its Residency Award: sarà accolta o accolto a Trieste per una residenza creativa e collaborerà alla realizzazione di un progetto collettivo nell’ambito di Its Arcademy - Museum of Art in Fashion, il primo museo della moda contemporanea in Italia che ospita più di 15.000 progetti raccolti negli oltre 20 anni di Its Contest e che dedicherà una mostra ai progetti di questa edizione. È un format nuovo concepito per fornire un’opportunità straordinaria di confronto e crescita, condivisa con altri talenti provenienti da tutto il mondo e con tutor d’eccezione.

Tutti i finalisti concorreranno inoltre a una serie di premi in denaro e opportunità pensate per sostenere la loro crescita professionale, assegnati durante l’evento finale che si terrà il 22 marzo 2024. Assisteranno inoltre, la sera seguente, all’inaugurazione della seconda mostra di Its Arcademy - Museum of Art in Fashion, a cura di Olivier Saillard e Emanuele Coccia. Il progetto vincitore riceverà un premio di 10.000 euro e sarà ospitato in una mostra dedicata negli spazi di Its Arcademy.