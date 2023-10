Jennifer Lopez crea collezione lingerie con Intimissimi

L'artista torna a collaborare con il brand con 'This is me...Now' collection, una linea fatta di seta, ricami e pizzi

Si ispira dall’imminente album 'This Is Me...Now' la collezione di lingerie che Jennifer Lopez ha realizzato con Intimissimi e che sarà disponibile a partire dal 23 ottobre prossimo. La partnership tra il marchio italiano e l'icona americana, che ritrae l’artista nel ruolo di ambasciatrice globale, non è nuova e ha avuto inizio con la collezione spring summer 2023. Adesso, i due sono tornati a unire le forze in una collezione che intende trasmettere i concetti di evoluzione e forza interiore che Jennifer Lopez esplora nel suo nuovo album.

La linea di lingerie nasce con l’intento di creare capi che intrecciano la sensualità e l'eleganza delle donne e si compone di tessuti in seta, ricami e pizzi. Jennifer Lopez ha arricchito la collezione con un prezioso accessorio: il colibrì, simbolo di fortuna, resilienza ed energia, che per lei ha un profondo significato. La palette dei colori offre tre opzioni: nero, champagne e verde giada. Un aspetto da sottolineare di questa collaborazione è l'approccio di Intimissimi che, insieme all’artista, ha deciso di inserire l'anteprima dell'attesissimo nuovo singolo 'This Is Me…Now' direttamente nella campagna, che segna un'innovazione per il marchio.

La campagna di 'This is me...Now' collection vede alla direzione creativa Riccardo Ruini, con la visione del regista Francesco Carrozzini e l'obiettivo del fotografo Norman Jean Roy. I film svelano l'artista mentre, nel pieno del suo processo creativo, dà vita al suo nuovo singolo e alla sua prima collezione di lingerie condividendo il suo punto di vista sull’importanza di esprimere la propria forza innata, la fiducia in sé stesse e l'autenticità che le donne incarnano. Tutti valori che Intimissimi promuove da sempre. "La lingerie - evidenzia Jennifer Lopez - è un abbraccio che dà la forza di sentirti libera e bella".