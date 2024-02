K-Way e agnès b. lanciano prima collaborazione

Quattro iconici winbreaker, tre per adulti disponibili in tre diverse grafiche e uno per bambini, decorato con motivi a stelle

K-Way e agnès b., storici marchi nati a Parigi, lanciano la loro prima collaborazione. Quattro iconici winbreaker, tre per adulti disponibili in tre diverse grafiche e uno per bambini, decorato con motivi a stelle. Classici, funzionali e colorati, caratterizzati dall’iconica zip tricolore, i windbreaker Le Vrai di K-Way incontrano i pattern iconici di agnès b. Un progetto speciale, in cui ogni capo danza tra le tonalità classiche del nero e del bianco. Il modello senza tempo Claude di K-Way fonde perfettamente stile e praticità. Portando con sé una cascata di righe, stelle e pois nel vento e nella pioggia, questa collaborazione rende omaggio alle grafiche iconiche di agnès b.

Le righe sono apparse per la prima volta da agnès b. nel 1977 sotto forma di magliette tagliate da spesso cotone canvas. Le maglie da marinaio, cuore pulsante del successo del marchio, sfoggiano ampie e sottili righe dai colori mutevoli, celebrando le stagioni con uno charme intramontabile.La stella, presente nelle collezioni donna, uomo e bambino, è uno dei simboli preferiti di agnès b. Molti artisti l’hanno utilizzata nei loro lavori, oppure l’hanno portata sul palco come parte fondamentale delle loro performance.

Il motivo polka dot ha sempre ispirato i design di agnès b., passando senza sforzo da shape grandi a più piccole, colorato a monocromatico. Ogni collezione vede una nuova interpretazione, testimonianza della creatività della designer. Agnès b. e K-Way preparano il terreno per una stagione a prova di intemperie. Mossi da un desiderio comune di trasmettere la loro passione per la moda, i due marchi sono riusciti a resistere alla prova del tempo grazie allo stile sempre contemporaneo delle loro creazioni. La collezione è disponibile dal 27 febbraio negli store agnès b. e K-Way, in tutto il mondo e su entrambi gli e-shop.