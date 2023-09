Karoline Vitto elogia il vero corpo delle donne

Una passerella di sole modelle curvy, con taglie dalla 10 alla 24 Uk, capitanate dall'icona Ashley Graham, supermodel e ambasciatrice della body positivity. Esordisce così sulla scena milanese Karoline Vitto, giovane designer brasiliana scelta da Dolce&Gabbana nel loro programma di supporto ai giovani talenti della moda. "Ogni stagione mi viene chiesto perché disegno per le curvy. penso che questo show sia la risposta” spiega la stilista, che sin dal suo debutto nel 2020 ha portato le silhouette più formose nel cuore della moda londinese. Stefano Gabbana e Domenico Dolce hanno deciso di sostenere la stilista durante l’intero processo creativo e la presentazione della nuova collezione.

In passerella, sfila l'elogio del vero corpo delle donne. Ogni centimetro è sottolineato e celebrato, così come l’incontro tra due Paesi: il Brasile, terra natale della stilista, e l’Italia di Dolce&Gabbana. Vitto è partita dalla collezione donna primavera/estate 1992 di Dolce&Gabbana e dai suoi iconici capi di lingerie per celebrare la sensualità delle donne: dai i consueti fili d’acciaio, segno distintivo della designer, alla maglieria realizzata con la tecnica floating, fino al bra animalier, un evidente richiamo al lavoro di Dolce e Gabbana, passando per medagliette, ciondoli e monete collezionati dalla famiglia di Karoline nei mercati di San Paolo, presenti in collezione. Come tocco finale, la designer ha incluso nella collezione gli accessori del brand italiano dalle linee che rimandano al gusto degli anni 2000. Gli stilisti hanno inoltre offerto calzature dalle taglie inclusive, appositamente realizzate per l’occasione a completamento dei look.