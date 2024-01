Kiton, il guardaroba dell'eleganza

Eleganza, precisione e continuità. Che sia in un locale esclusivo nel cuore di una capitale europea o in un elegante chalet con viste sulle vette innevate, sono queste le parole chiave dell'uomo Kiton, attorno alle quali sviluppa la nuova collezione del brand eccellenza della sartoria italiana nel mondo. E' un uomo impeccabile in qualsiasi circostanza quello tratteggiato da Kiton, che si diverte a mischiare colori, grane e volumi per creare combinazioni sempre più all’avanguardia.

Insieme al ritorno sempreverde della cravatta e dei colletti, i volumi si allargano e i tessuti guardano coraggiosamente al futuro. I cappotti e i pantaloni diventano più larghi e i tagli delle camicie di velluto e dei tessuti overshirt, realizzati con quattro fili di cashmere, si fanno più comodi per un uomo in cerca della comodità ma anche dell’eleganza. Insieme a una tuta color tortora di double cashmere che segue una linea più sartoriale, trovano spazio maglioni caldi e sottilissimi da indossare sotto le giacche e i cappotti indossati sopra i pullover, fatti con materiali caldissimi come il cashmere pettinato capace di avvolgere e di proteggere con la stessa tenerezza delle madri che difendono i propri cuccioli dal freddo.

Le linee sono pulite ed essenziali mentre il colore, insieme alle tinte classiche come il blu, si spinge verso toni più sbarazzini come il rosso e il bordeaux, che scoprono nuovi e insospettabili matrimoni con tonalità come il grigio chiaro, il beige e il marrone. Il trucco è semplice: mischiare, contaminare, trasformare la tradizione per creare quello stupore e quella curiosità capaci di tenere vivo un uomo sempre più attento ai dettagli e all’impeccabilità.

Insieme a giubbini di jeans foderati al loro interno da trecce di cashmere morbide e accoglienti e a baby montoni che giocano con il nylon per combattere la pioggia, trovano spazio abiti eleganti con pantaloni elasticizzati che riscrivono una nuova idea di comfort e tessuti come denim giapponesi e telai jacquard che impreziosiscono giacche eleganti e raffinate, dotate di disegni e modelli geometrici che ricordano i motivi rigorosi e visionari delle tavole disegnate da Frank Stella. Tornano i giubbotti di pelle soffice e sottile e i cardigan a maglia doppia per affrontare il freddo più rigido. Le armonie cromatiche spaziano dai toni celestini e del rosso che, fino al grigio scuro e al nero. Completano la collezione le scarpe classiche con forme e basi nuove, i marsupi, gli zaini e le tracolle in nylon e cashmere.