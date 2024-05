Kiton lancia 'A Grand Journey', capsule dedicata al tennis

L'aura intellettuale del Grand Tour artistico del XVIII e XIX secolo si unisce a quella sportiva d'élite. L'universo Kiton, con KNT (acronimo di Kiton New Textures nato nel 2018 su idea dei gemelli Mariano e Walter De Matteis, terza generazione della famiglia), dà vita a 'A Grand Journey', un viaggio che porta in giro per l'Europa il brand di Arzano, paese poco fuori Napoli e diventato un simbolo worldwide di eccellenza manifatturiera 100% Made in Italy.

Attraverso i luoghi del tennis e le località che fanno parte delle proprie radici, nasce l'omonima capsule. Un giro che parte dagli Internazionali di Tennis di Roma al Foro Italico, passa per Parigi con gli Open di Francia noti come Roland Garros, fa tappa sulla Costiera Amalfitana e a Capri e finisce nel più esclusivo tennis club e torneo del mondo, Wimbledon a Londra. È essenziale con il fit asciutto in stile anni '70 quando l'esasperazione tecnologica era minima e i giocatori vestivano con polo di cotone e pantaloncini. Tutto si ritrova in versione lusso nella capsule.

Il gioco creativo mixa le uniformi degli atleti, fatte di t-shirt, polo (a maniche lunghe e corte) sia in tinta unita sia con bande orizzontali bicolore e shorts, ai look del giudice di sedia o di linea: blazer sfoderati in fresco di lana con l'emblema a forma di pallina stilizzata con inserite le tre lettere KNT sul taschino, gilet con trecce, cardigan e bermuda con l'aggiunta di qualche dettaglio da clubhouse come la varsity jacket. Immancabile il cappellino con visiera con lo stemma. La maglieria di cotone superior è predominante nella collezione e polo e t-shirts sono in fresco piquet, perfetto per l'estate. La palette, infine, è precisa e tennistica: bianco ottico, blu oceano e verde prato. Il lancio della collezione è stato celebrato all'Hotel de Russie di Roma.