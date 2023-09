La donna moderna di Ermanno Scervino: "Il vero lusso è l'artigianalità"

È una lettera d'amore all’artigianalità e al fatto a mano quella che Ermanno Scervino porta in passerella per raccontare la prossima primavera/estate. Un inno alla donna moderna e alla femminilità assoluta, che si traduce in abiti eterei e sensuali, ricami elaborati, tessuti preziosi e volumi che esaltano il corpo. “La collezione è un’alchimia di unicità - osserva Ermanno Daelli, anima creativa del brand, nel backstage dello show, allestito nel cortile dell’Università Statale di Milano - e deriva dall’uso delle mani e dall’aiuto della tecnologia. Ho cercato di mettere in passerella qualcosa che nascesse in questa maniera. Io considero l’artigianalità un grande lusso e la tecnologia è fondamentale per fare qualcosa di estremamente moderno”.

In passerella, tra i bustier che segnano la figura, roche plissettate, micro shorts e sottovesti bordate in pizzo, l’eleganza è la protagonista assoluta. “Mi piacciono le donne molto femminili, il che non vuol dire debolezza ma forza” sottolinea ancora lo stilista, che in collezione non ha risparmiato cardigan dai volumi generosi, parka portati con lingerie in camoscio e morbidi completini in maglia. “Ho pensato a una donna moderna - evidenzia Daelli - sono circondato dalle donne, il mio mondo è con loro, le mie amiche sono donne. Le donne sono forti, indipendenti: non è solo l’abito che le rende moderne ma il loro modo di essere nel mondo attuale. Oggi sono belle anche le nonne, hanno forza e sono un grande aiuto”. (di Federica Mochi)