La moda torna protagonista con Milano Fashion Week

Debutti attesi (come quello di Matteo Tamburini al timone creativo di Tod's) e grandi ritorni per la settimana dedicata alle collezioni femminili in programma dal 20 al 26 febbraio prossimi

Torna Milano Fashion Week, la settimana dedicata alle collezioni femminili per l'autunno-inverno 2024/2025 con un calendario ricco di eventi, sfilate e presentazioni. Un totale di 161 appuntamenti, 56 sfilate fisiche di cui 2 doppie, 5 digitali, 67 presentazioni, 7 presentazioni su appuntamento e 26 eventi animeranno la città dal 20 al 26 febbraio prossimi. Realizzata con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia Ice e del Comune di Milano, la kermesse vedrà sfilare per la prima volta, Feben supported by Dolce&Gabbana e Sagaboi mentre i brand Marni ed Elisabetta Franchi tornano tra gli show.

Questa edizione della fashion week segna inoltre diversi debutti, come quelli di Walter Chiapponi come direttore creativo di Blumarine, Adrian Appiolaza, direttore creativo di Moschino e di Matteo Tamburini, direttore creativo di Tod’s. Per la prima volta in calendario figurano le presentazioni di Cosy Sunday, Jarelzhang, Khrisjoy, Maison Jejia, Raisa Vanessa.Per la prima volta nel calendario presentazioni anche le collaborazioni di Marina Rinaldy By Zuhair Murad, Max&Co With Richard Quinn e Weekend Max Mara By Lucy Hale. Lunedì 26 febbraio sarà dedicato ai contenuti digitali presentati sulla piattaforma di Cnmi.

La Milano Fashion Week, sottolinea Carlo Capasa, presidente di Cnmi, "rappresenta un momento prezioso di incontro e scambio culturale, un laboratorio di idee e visioni, il frutto di un lavoro collettivo che mescola creatività, saper fare e passione. Il calendario conferma la vivacità del nostro sistema e la sua rilevanza sul piano internazionale nell’essere non solo specchio del tempo, ma anche nel delineare nuovi scenari per la nostra industria e la società. Siamo felici che tutti gli operatori del settore possano godere di una proposta di sfilate, presentazioni ed eventi particolarmente ricca e varia, e che Camera Nazionale della Moda Italiana possa contribuire anche attraverso i numerosi progetti che promuove all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dei nuovi brand. Il nostro Fashion Hub, con la sua apertura al pubblico, testimonia il rapporto unico tra la moda e la città che vive durante la fashion week uno dei momenti più importanti e felici".

Tra gli eventi in calendario martedì 20 febbraio alle 9.30 si terrà la conferenza stampa Including Diversity organizzata dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della presidenza del Consiglio dei ministri, Camera Nazionale della Moda Italiana e African Fashion Gate. Lo stesso giorno alle 11.00 si terrà la conferenza stampa per la seconda edizione del Premio Maestri d’Eccellenza, lanciato da Lvmh, Loro Piana e Confartigianto con Camera Nazionale della Moda Italiana, e dedicato agli artigiani più talentuosi d’Italia. Alle 12.30 si terrà invece la conferenza stampa del Museo Del Tessuto Di Prato che presenta ‘Walter Albini. Il talento, lo stilista’. La mostra è curata da Daniela Degl’Innocenti ed Enrica Morini.

In apertura della Fashion Week, infine, alle 17 ci sarà l’opening del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana allestito anche per questa edizione presso Palazzo Giureconsulti, in Piazza dei Mercanti, 2, aperto al pubblico da mercoledì 21 a domenica 25 febbraio dalle 9 alle 19. Domenica 25 febbraio dalle 20.30 alle 23.30 si terranno invece i Pre Black Carpet Awards. "Milano è pronta ad accogliere la Fashion Week dedicata alla donna e le stime parlano già di crescita in termini di presenze in città di più del 10% rispetto allo scorso anno, con una stima di indotto pari a oltre 70 milioni - afferma Alessia Cappello, assessore al Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design -. Del resto, eventi come la fashion week, raccontano la bellezza e l’eccellenza di un settore che è un asset strategico del nostro Paese, ma contribuiscono in modo significativo anche a promuovere l’immagine e il prestigio di Milano a livello globale, rendendola in questo momento il place to be, visitato lo scorso anno da più di 8 milioni e mezzo di turisti".

‘Il fashion - evidenzia Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice - è uno dei principali asset del Made in Italy e il successo di quello Made in Italy è confermato dai dati. Il saldo commerciale import-export del 2023 ha raggiunto i 40 miliardi di euro con un export che per il comparto nel suo insieme segna, nel preconsuntivo, una crescita del 4,2% nel 2023 (fonte Camera Nazionale della Moda), grazie a una particolare dinamica nella profumeria a cui si aggiunge il buon andamento di settori 'core' come il tessile- abbigliamento-pelle che ha registrato una crescita di fatturato del 2,6%". Tutte le sfilate in calendario potranno essere seguite su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma lanciata durante la pandemia in occasione delle fashion week digitali che è diventata un punto di riferimento non solo per gli addetti ai lavori ma per tutti gli appassionati di moda.