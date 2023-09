L'alta moda italiana in Bahrain con la mostra 'Tales of Italian Fashion'

L'esposizione, curata da Stefano Dominella, sarà inaugurata a Manama, capitale del regno più piccolo del mondo, il 27 settembre. Al 'Memory of the Place- Bint Matar House' saranno esposti abiti griffati Armani, Ferré, maison Gattinoni, Balestra, Etro, Versace, Valentino

Vola nel Bahrain l'haute couture italiana e per la prima volta viaggia alla volta del regno più piccolo del mondo, uno stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico. Inaugurazione nella capitale Manama, il 27 settembre, presso il museo 'Memory of the Place- Bint Matar House' della mostra 'L’Italia è di Moda. Tales of Italian Fashion' a cura di Stefano Dominella, presidente della sezione Moda e Design di Unindustria e presidente onorario della Maison Gattinoni. Un lungo viaggi, tra abiti e immagini, che raccontano la nostra storia, quello che eravamo. Il 12 febbraio 1951 venne organizzata a Firenze da Giovanni Battista Giorgini una sfilata che cambiò per sempre le sorti della moda italiana, lanciando nel mondo quello che poi sarebbe diventato il 'made in Italy'.

Da quel giorno di 72 anni fa, l’Italia ha 'vestito' il mondo intero, dalle dive attrici di Hollywood ai grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica, anche internazionale, una vera e propria rivoluzione, una scossa energetica e vitalissima, che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese, sempre a passo con i tempi, dettandone codici e regole, ispirando stili di vita. Dallo stile pacato ed elegante degli anni '50, passando per le creazioni anticonformiste della generazione rivoluzionaria degli anni '60 e '70, fino all’esplosione di un vero e proprio fenomeno quello dei 'giovani in carriera' degli anni '80, il made in Italy ha sempre attirato l’attenzione muovendosi con cura tra innovazione e tradizione, tra passato, presente e futuro, tra talento e genialità creativa, tra business ed economia, heritage e eco-sostenibilità.

"Oggi il contributo della moda italiana non è solo economico - spiega Stefano Dominella- Le collezioni, i designer e le aziende manifatturiere continuano ad influenzare il resto del mondo. Dagli anni ’80 del Novecento in poi le passerelle di Milano, Parigi e New York hanno decretato il made in Italy come sinonimo di qualità e le creazioni firmate dalle griffe italiane si sono trasformate in icone del bello e ben fatto". Per 'L’Italia è di Moda - Tales of Italian Fashion' è stato individuato un percorso espositivo con abiti e materiali inediti, un excursus creativo-artigianale aperto a tecnici, critici, studiosi, ad un pubblico curioso e appassionato.

L’esposizione si articolerà attraverso creazioni inedite, provenienti da importanti archivi e collezioni contemporanee realizzate con lavorazioni che hanno scritto le più importanti pagine della storia della moda internazionale e che ancora oggi vengono create con indubbia maestria, anche grazie alle nuove tecnologie. Plissé, ricami, nervature millimetriche, tessuti dipinti a mano e molte altre tecniche sartoriali saranno, anche loro, protagoniste. In mostra le mirabilie sartoriali frutto della creatività insolita delle più importanti maison di moda italiane. Tra le 40 creazioni, provenienti da importanti archivi storici, ecco la giacca black and white di Giorgio Armani, l’abito firmato Emilio Pucci con la stampa che lo rese famoso in tutto il mondo, le opere creative e originali di Guillermo Mariotto, l’abito dalla lunga coda con l’iconica stampa paisley di Etro, la stampa coloratissima di Gianni Versace, il rosso di Valentino Garavani, il virtuosismo sartoriale di Gianfranco Ferrè, il coloratissimo mondo di Missoni, l’eleganza di Renato Balestra.

Dall’archivio storico di Gattinoni in mostra gli abiti delle star di Hollywood Lana Turner e Kim Novak vestite di georgette e raso duchesse, Audrey Hepburn in stile impero nella pellicola diretta dal regista King Vidor nel 1956, 'Guerra e pace', Anita Ekberg protagonista del film 'La dolce vita' diretto da Federico Fellini nel 1960. Una sezione della mostra è dedicata all’ecosostenibilità con creazioni uniche realizzate grazie alla tecnica dell’upcycling e del re-cycling, rigorosamente con materiali di scarto, come un inno alla salvaguardia del pianeta Terra. "Credo che la forza della moda italiana sia racchiusa nello slogan 'made in Italy' - dichiara il curatore Stefano Dominella - Noi stessi siamo promotori e ambasciatori di quel 'bello e ben fatto' che ha reso l’Italia famosa in tutto il mondo, linfa vitale, strada maestra che rafforza, sviluppa, potenzia l'internazionalizzazione dei nostri prodotti".

"L’esportazione soprattutto oggi nel Nord Africa e Medio Oriente, rappresenta per l’Italia un grande fattore di resilienza e di qualità sempre più ricercata, sempre più richiesta - ricorda Dominella - Come nel caso del Bahrain. Nel 2021 secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri, l’Italia è stata il primo Paese europeo per valore di esportazioni in Bahrain ed il nono a livello mondiale, con una quota di mercato dell’export del 3,6 per cento. Dato estremamente importante che conferma l’interesse di rilievo che il mercato bahrenita riserva ad ogni singolo settore del made in Italy". L’evento, sotto l’egida dell'ambasciatrice italiana in Bahrain Paola Amadei, gode del patrocinio della Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, fondatrice del Centro per la Cultura e la Ricerca 'Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al Khalifa' e del supporto della Gulf Air.