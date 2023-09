L'architettura gentile di Del Core

La modernità incontra il minimalismo da Del Core, che per la prossima primavera-estate fa dialogare in passerella il rigore delle forme architettoniche con la gentilezza dei fiori. "L'ispirazione è l'architettura che cerca di imitare la natura - dice all'AdnKronos Daniel Del Core, designer italo-tedesco, fondatore e direttore creativo della maison che porta il suo nome -. La natura odia un po' la simmetria mentre l'architettura cerca di imitare la natura e ho voluto ricreare questo dialogo".

In passerella le linee grafiche sono ingentilite dai fiori, "la parte più dreamy e romantica della collezione". Protagonisti assoluti, sbocciano ora sugli abiti da sera ora sui coat e sui sandali mentre le paillettes avvolgono abiti e cappotti. Le linee sono rivisitate, la palette cromatica spazia dal nero liquido al lilla fino a flash di giallo e ruggine. La maglia lurex allunga la silhouette mentre i bustier architettonici sembrano delle corazze specchiate.

Armature che lasciano scoperti alcuni lembi di pelle, in un gioco di contrasti dallo spirito couture. Rigoroso e ladylike. "Mi piacciono gli artisti innovativi che fanno cose in 3D - ammette Del Core - come i corsetti stampati in 3D, rivestiti con il legno e verniciati o cromati". Quanto alle paillettes, come il lungo coat color mattone, lo stilista ha voluto giocare con volumi e forme: "Si indossa sopra la lingerie per dare un tocco di femminilità in collezione, ci tengo molto". (di Federica Mochi)