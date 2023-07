L'Atelier du Sac supporta Lega nazionale per la difesa del cane

L’amore per i cani non va in vacanza, anzi, con la stagione più calda, si rafforza e, insieme alla lotta per la difesa dei loro diritti, diventa una missione per L’Atelier du Sac, da sempre in prima linea nel sostenere progetti animal friendly. Il brand è stato tra i pionieri ad accogliere nei luoghi di lavoro- negli uffici come negli showroom- gli amici a quattrozampe e la stessa designer, Silvia Tirabasso, è attiva in prima persona nel supportare iniziative per la loro salvaguardia.

Oggi queste premesse trovano espressione nel progetto benefico che l’Atelier du Sac ha promosso a favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane - sezione di Milano per sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali. Promossa dalla stessa designer ha preso il via #Unavitainsieme, un’iniziativa dai molteplici risvolti, a partire da quello economico incentrato sulla donazione che è stata fatta all’associazione per finanziare le attività utili al recupero, al salvataggio, all’accoglienza e al mantenimento dei randagi nel suo rifugio di Segrate.

Un primo avvicinamento che sfocierà con la Fall Winter con una campagna digital di sensibilizzazione presso il rifugio e una capsule collection esclusivamente a favore degli animali. L’obiettivo dell’azienda è quello di sensibilizzare contro l’abbandono, di incentivare le adozioni e di sostenere il lavoro quotidiano e le necessità dei volontari della struttura.

"#Unavitainsieme veicola un messaggio molto forte di amore e di rispetto per i nostri amici a quattro zampe - afferma Silvia Tirabasso -. Per me è motivo di orgoglio collaborare con un Associazione così importante e sono certa che questa iniziativa potrà essere di esempio e di stimolo nel sostenere, con le donazioni, le sue molteplici attività”.